Do zápasu sice lépe vstoupil tým z Moravy, který první čtvrtku vyhrál 20:17, v té druhé ale Válečníci obrátili skóre a v poločase si získali osmibodový náskok. Brno se nevzdávalo, v Maroldovce to byla vyrovnaná bitva. Před poslední periodou vedl Děčín 70:69. Poslední čtvrtku ale svěřenci Tomáše Grepla zvládli dobře, nastříleli 25 bodů a nakonec si připsali šestou výhru v sezóně.

Ta Válečníky posunula na sedmé místo v tabulce. Severočeši vyhráli tři z posledních čtyř zápasů a zabydlují se v první osmičce. Bodovým tahounem Děčína byl tradičně rozehrávač Ondřej Šiška, který byl s 28 body nejlepší střelec celého zápasu. Za Brno nasázel nejvíce bodů Půlpán.

Před vánočními svátky sehraje Děčín ještě jeden zápas. V sobotu 19. prosince vyzve na domácí palubovce Nymburk. Začátek je tradičně v 18 hodin.

Lubomír Růžička (trenér Brna): „V první řadě gratulace Válečníkům. Opět škoda, že takový zápas nemohli vidět diváci. Domácí hráli dobrý basket, byla to taková minisérie babk-to-back game a domácí nám to vrátili. Chyběl nám Šimon Puršl , jednoznačně na doskoku. Přesto jsme se s tím popasovali slušně. Ale byly tam chyby na doskoku a také mentální mentální, chtěli jsme vyhrát na doskoku a to jsme nesplnili. Taky nám došla energie, protože jsme rotovali míň hráčů."

Viktor Půlpán (rozehrávač Brna): „Už od začátku zápasu budu hodnotit hlavně naši obranu, v obou poločasech jsme dostali přes 40 bodů a dostat 95 bodů je těžké vyhrát zápas. Tohle rozhodlo a budeme se muset dát do kupy, takto nemůžeme hrát."

Tomáš Grepl (trenér Děčína): „My jsme odehráli skvělou druhou čtvrtinu, kde jsme nastříleli 32 bodů. V poločase jsme vedli o osm, ve třetí čtvrtce jsme hned na začátku prohospodařili náskok, kdy jsme nastoupili bez Ondry Šišky, který měl tři fauly. Brno dokázalo proměnit v body své první tři útoky, nám se pak tuto aktivitu podařilo otupit. Urvali jsme ten zápas bojovností, silou a chtěním po výhře. Už zápas v Brně jsme hráli velmi dobře."

Ondřej Šiška (rozehrávač Děčína): „Jsme rádi za výhru. Brno je velmi těžký soupeř, což potvrzuje v NBL a je zaslouženě na třetím místě. My jsme i tam odehráli dobré utkání, chtěli jsme ukázat, že na Brno máme. Byli jsme koncentrovaní, ačkoliv tam bylo pár hluchých míst. Nevzdali jsme to a bojovali až do poslední chvíle a nakonec jsme vyhráli."

BK ARMEX Děčín - Basket Brno 95:86 (17:20, 49:41, 70:69)

Nejvíce bodů: Šiška 28, Pomikálek 18, Kroutil 13, Žikla 11 - Půlpán 24, Georgiev 15, Farský 13.