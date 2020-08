„Byla to velmi zábavná sezóna. Měli jsme opravdu zajímavě složený tým a od začátku sezóny se nám dařilo. Vyhrávalo se. Děčínští fanoušci byli také skvělí, mám pocit, že jsme za celý rok doma prohráli jednou, možná dvakrát,“ vzpomíná na pět let staré události Tucker.

Tichý Američan byl třetím nejlepším trojkařem po základní části. Děčínský klub mu pomohl v menším restartu kariéry. „Předtím jsem hrál rok ve Finsku, ale zranil jsem se. Můj agent v té době zastupoval slovinský PG, kde působil také Matej Venta,“ prozradil.

Tucker se však zranění nevyhnul ani v rámci angažmá na severu Čech. Během play-off ho začala zlobit kyčel. „Vlastně jsem si to způsobil v semifinále, šlo o zranění flexoru kyčelního kloubu,“ zakroutil hlavou.

Finále proti Nymburku se tak amerického basketbalisty netýkalo, Tucker odletěl za specialistou do Minnesoty. Do Děčína se už nevrátil. „Má nabídky odjinud a za víc peněz, jednu třeba z Belgie. Pomohli jsme mu restartovat kariéru a potřebuje se posunout dál,“ řekl pět pěti lety GM BK ARMEX Děčín Lukáš Houser.

„Byl to pro celý klub obrovský úspěch. Poprvé v historii se Děčín dostal do finále. Tam stál Nymburk, to byl velká výzva. Samozřejmě mě moc mrzí, že jsem si finále nemohl zahrát, ale prostě to nešlo,“ zdůraznil.

Přesto, že v Děčíně byli tehdy samí Češi, Tucker do tehdejší kabiny zapadl. „Jasně, Tony. Toho jsem ale ani za cizince nepočítal. Byl to skvělý a tichý kluk,“ zavzpomínal na společné časy další bývalý děčínský basketbalista Pavel Bosák. „Je pravda, že jsem byl jediným cizincem. Ale kluci v kabině byli skvělí, to samé platí o městě Děčín,“ usmál se Tucker.

Celkově na sever Čech vzpomínám jenom v dobrém. „Život v Děčíně byl fajn, moc rád na to vzpomínám. Když jsem měl trochu volného času, poznával jsem Děčín, ale i Ústí nad Labem, nebo Prahu. Hodně času jsme trávili společně, jako tým. To mě taky bavilo,“ pokýval hlavou.

Další basketbalové kroky Anthonyho Tuckera byly opravdu zajímavé. „Působil jsem v Belgii, Maďarsku, Turecku, nebo Číně. V poslední sezóně jsem hrál basketbal na Taiwanu,“ připomněl.

Otázkou zůstává, jak budou sportovní soutěže probíhat v rámci koronaviru. Není jisté, zda se basketbalisté z Ameriky dostanou mimo svůj kontinent. „Je pravda, že si nejsem jistý další sezónou. Koronavir je něčím, co bylo výzvou pro všechny. Skutečně to změnilo náš způsob života a také to změnilo přemýšlení o budoucnosti. Je důležité, aby se o sebe lidé starali,“ dodal.