„Dneska to byl zaslouženě zápas v televizi. Oba týmy předvedly velmi dobré výkony. Rvali jsme se o ten výsledek až do poslední vteřiny. To platí o nás, ale i o USK. Já to nebudu nějak obšírně hodnotit, my jsme šťastní, že jsme tu dnes dokázali vyhrát," stručně pravil Tomáš Grepl, kouč Děčína.