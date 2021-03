První výhra v nadstavbě. První výhra v letošním roce na domácí palubovce. Děčínští basketbalisté předvedli proti Svitavům konstantní výkon bez větších výkyvů. A hned to přineslo ovoce, Válečníci slavili domácí výhru 93:82.

Děčínští basketbalisté slaví první výhru v nadstavbě, doma porazili Svitavy 93:82. | Foto: Luděk Černý

Severočeši nezachytili vstup do zápasu, když prohrávali 0:5 a 2:8. Válečníci se ale oklepali, skóre otočili a první čtvrtku vyhráli. Druhá slabší pasáž přišla na začátku druhé čtvrtky. Tuři předvedli šňůru 8:0 a šli opět do vedení. Po oddechovém čase ale Válečníci utáhli šrouby v obraně a dovolili hostům do konce čtvrtky pouhé tři body. V poločase tak vedli 49:37.