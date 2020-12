V poločase to vypadalo na opakování debaklu s Kolínem. Válečníci se v průběhu zápasu proti Královským Sokolům z Hradce Králové topili v bahně, postupně nabrali manko 25 bodů. Přesto se neuvěřitelně zvedli, dokázali vydolovat prodloužení a v něm vydřené vítězství 99:94.

Děčínští Válečníci doma porazili Hradec Králové po prodloužení. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Konečně si všichni nastavili hlavu na to, že byli schopni hrát takový zápas. Byla tam vítězná mentalita. Začalo to v poločase, kde jsme si v šatně hodně nahlas řekli co máme a nemáme dělat. Zafungovalo to,“ usmíval se děčínský křídelník Tomáš Pomikálek, autor 13 domácích bodů. „Utekli jsme hrobníkovi z lopaty,“ utrousil Ondřej Šiška, rozehrávač BK ARMEX Děčín, který byl s 26 body nejlepším střelcem celého utkání.