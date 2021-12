„Měli jsme před utkáním respekt, moc dobře víme, jak USK hraje. Chtěli jsme domácí překvapit a to se nám v prvním poločase podařilo,“ mnul si ruce Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín. Jeho protějšek Josh King si naopak nebral servítky. „Nakopali nám zadek. Od začátku až do konce byli lepším týmem. Zaslouží si kredit,“ prohlásil trenér USK Praha.

Válečníci zlomili zápas ve druhé čtvrtině, kterou vyhráli 25:9. V poločase tak Děčín vedl rozdílem 21 bodů. „Odehráli jsme asi nejlepší poločas v celé sezoně,“ pochvaloval si Grepl. „Z naší strany neskutečný týmový výkon. Myslím si, že jsme plnili pokyny tak, jak se nám to letos nepodařilo,“ usmíval se Matěj Svoboda, děčínský křídelník. Ten nasázel 25 bodů a byl nejlepším střelcem celého zápasu.

USK po změně stran dotahoval děčínský náskok, dostal se na rozdíl šesti bodů. Severočeši ale šestou ligovou výhru v sezoně nepustili. „Ve třetí čtvrtině nám odešla střelba a domácí tým se vzchopil. Stáhl to na šest bodů a pak Ondra Šiška v kritické chvíli trefil trojku o desku, a to nám obrovsky pomohlo do koncovky. Díky tomu jsme byli schopni ten tlak domácích ustát,“ odfrkl si Grepl.

Děčínští basketbalisté jsou s bilancí 6-11 na jedenáctém místě, přiblížili se ale desáté Ostravě. „Je to opravdu velmi cenné vítězství,“ podotkl Svoboda.

Další utkání sehraje Děčín po Vánocích. V úterý 28. prosince hostí od 18 hodin poslední Jindřichův Hradec.

USK Praha - BK ARMEX Děčín 74:92 (23:28, 32:53, 60:66)

Body: Vyroubal 16 (2x 3, TH 6/7), Mangas 15 (1x 3, 10 doskoků, 3 asistence), Bátovský 13 (4x 3), Štěrba 9 (1), Macháč 4, Kyzlink 4 (1) - Svoboda 25 (2x 3, 10 doskoků), Nichols 21 (TH 5/6, 5 doskoků), Pomikálek 15 (3x 3), Prahl 11 (8 doskoků), Šiška 6 (1x 3, 10 asistencí, 6 získaných faulů), Kroutil 6, Osaikhwuwuomwan 6, Mach 2.

Střelba za 2 body 15/30:31/52, za 3 body 10/30:6/18, TH 14/23:12/17. Doskoky 31:32 (útočné 7:11), asistence 10:20, ztráty 16:13, fauly 19:22.