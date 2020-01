„Jsme za výhru strašně moc rádi. V posledních zápasech se nedařilo výsledkově, ale ani herně. Tohle jsme obrovsky potřebovali. Hráči bojovali celých čtyřicet minut. Nevzdali to, i když Pardubice měly desetibodový náskok. Opravdu si toho ceníme,“ pochvaloval si děčínský kouč Tomáš Grepl. Ten krom marodů Landy a Grunta nemohl počítat ani s lehce zraněným Pomikálkem.

Válečníci otočili zápas v poslední čtvrtině, kterou vyhráli 24:11. Senzačním úsekem, který vyhráli 13:0 se dostali do vedení, které nepustili. „Od nás to byl solidní zápas, celkově to bylo vyrovnané. Bohužel v závěru nám tam nepadaly střely, Děčínu to tam pro změnu začalo padat. Takže mi nezbývá, než domácím pogratulovat,“ podotkl smutný trenér Pardubic Kenneth Scalabroni.

Děčínští basketbalisté zůstávají osmí, díky ztrátám Ústí nad Labem a Olomoucko stáhli ztrátu na soupeře, které jsou v tabulce před nimi. „Věřím, že tahle výhra nás nakopne, teď už žádný zápas nebude lehký. Musíme vyhrávat hlavně na domácí palubovce. Samozřejmě chceme v tabulce vystoupat co nejvýš. Doufám, že se dáme zdravotně do kupy,“ přeje si děčínský rozehrávač Ondřej Šiška, který nasázel 19 bodů.

BK ARMEX Děčín - BK JIP Pardubice 77:70 (17:22, 36:38, 53:59)

Nejvíce bodů: Autrey 20, Šiška 19, Carlson 16, Ježek 9 - Vyoral 25, Škranc 14, Švrdlík 11.

Diváci: 897.