Třetí basketbalové derby El Nordico, třetí vítězství Děčína. Basketbaloví Válečníci přetlačili v pohárovém čtvrtfinále ústeckou Slunetu 76:71 a postoupili do závěrečného Final 8.

Basketbal, pohár - čtvrtfinále. Děčín - Ústí nad Labem. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Nemáme dobrou formu. Ani zdravotní, ani herní. Do zápasu jsme šli se třemi porážkami v zádech, v těchto zápasech jsme v průměru nastříleli 75 bodů. Takže když nám to nejde v útoku, tak jsme museli více tlačit na defenzivu. Právě naše obrana ve druhém poločase rozhodla,“ přiznal po zápase Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

Sluneta po změně stran dala 31 bodů a ztratila utkání, které měla velmi dobře rozehrané. „Přijeli jsme do Děčína s dobrým plánem, slušnou energií a dobrým nastavením v hlavě. V polovině druhé čtvrtiny jsme tady předváděli jeden z nejlepších výkonů za poslední dobu. Vedli jsme i o deset bodů. V závěru jsme ovšem ztratili disciplínu, což se proti takovému soupeři nevyplácí. Filip Kroutil tam pak měl na trojce nadstandardní pozice. Rozhodly malé detaily. Porážka mrzí, protože jsme tady opravdu předvedli dobrý basketbal, výkon nebyl špatný,“ kroutil hlavou Jan Šotnar, trenér Ústí nad Labem.

Tahounem Válečníků byl Matěj Svoboda, který se po druhém poločase bodově rozjel, nasázel 28 bodů a byl nejlepším střelcem celého střetnutí. Druhý nejlepší střelec, Filip Kroutil, jich dal třináct. „Byl to hodně těžký zápas, Ústí má hodně hráčů, které prakticky nejde bránit. Třeba Ty Nichols, ten dá buď koš, nebo ho musíte faulovat. Soupeř na nás byl hodně připravený, začal lépe a my to museli dohánět. Pak jsme to srovnali a urvali. Ale opravdu hodně těžký zápas,“ připustil Kroutil.

Hořce nesl utkání ex-děčínský Ty Nichols. Ústecký lídr dal 21 bodů, v závěru chtěl zápas sám rozhodnout, místo toho ale přišlo velké zklamání. „Přijeli jsme s tím, že chceme vyhrát. Čekali jsme těžké a náročné utkání, které prověří naší mentální odolnost. Domácí uhráli lépe několik těžkých situací. Určitě také kredit rozhodčím, protože dneska jsme hráli pět proti osmi. Měl jsem pocit, že to byl nejhorší výkon rozhodčích, jaký jsem osobně zažil. Na jedné straně nepísknou faul a pak dají tři trestné hody za faul na půlce. V tu chvíli pro mě zápas skončil. Hráli jsme, co jsme chtěli," pravil s kyselou příchutí v ústech.

Děčínští se tak mohou těšit na nový formát pohárového finále, ve kterém se proti sobě postaví čtyři české a čtyři slovenské týmy. Už teď je jasné, že ve čtvrtfinále Final 8 narazí na Komárno.

„Já jsem před zápasem s hráči nemluvil o nějaké obhajobě. Bylo potřeba vstřebat, že proti nám stál těžký soupeř. Na turnaj se těšíme, ale rozhodně musíme podat daleko lepší výkon,“ dodal Tomáš Grepl.

BK ARMEX Děčín - Sluneta Ústí nad Labem 76:71 (13:16, 41:40, 56:59)

Body Děčína: Svoboda 28 (3x 3, 9 doskoků), Kroutil 13 (4x 3), Walton 11 (10 doskoků, 10 asistencí, 3 zisky, 6 získaných faulů), Ogundiran 10 (1x 3), Šturanovič 6, Macháč 4, Štěrba 4.

Body Ústí: Nichols 21 (1x 3, 9 získaných faulů), Autrey 20 (4x 3, 8 doskoků, 3 asistence), Rowan 16 (2x 3), Dailey 4 (3 asistence), Žikla 3, Nábělek 3 (1x 3), Karlovský 2, Pecka 2. Střelba za 2 body 21/43:14/32, za 3 body 8/27:8/29, TH 10/16:19/26. Doskoky 45:37 (útočné 14:10), asistence 13:12, ztráty 12:11, fauly 20:20. Diváci: 1100.

