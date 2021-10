„Po konci kariéry našich bývalých klíčových a dlouholetých hráčů jsme se pro přestavbu týmu rozhodli pro mladé hráče a dlouhodobou práci. Současná situace nás však nutí udělat změny. Určitě se nechceme odklánět od naší filozofie, ale v tuto chvíli potřebuje tým okysličit a to beze změn prostě nejde. Oběma hráčům přejeme mnoho štěstí v další kariéře i v osobním životě a děkujeme za jejich výkony a čas strávený ve válečnickém dresu,“ dodal Lukáš Houser.

„Od zranění kapitána Tomáše Pomikálka jsme v permanentním procesu vybírání možných posil. V tuto chvíli se podařilo realizovat příchod Tye a věříme, že ve středu proti USK už bude připraven do hry. Je v tréninkovém i herním rytmu, je rád za příležitost nastoupit v lepší lize, než doposud působil a reference na něj máme velmi slušné,“ řekl Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

Neuspokojivé výsledky, předposlední místo tabulce, špatný herní projev. Na to všechno včera reagovalo vedení BK ARMEX Děčín. V týmu Válečníků skončil rozehrávač Eduard Kotásek a pivot Jakub Skalička. Na pozici křídla / rozehrávače naopak přichází čtyřiadvacetiletý Američan Ty Charles Nichols.

