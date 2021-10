Ráz utkání udala už první čtvrtina. Válečníci byli střelecky špatní, třeba Dodd nedal v prvním poločase snad osm trestných hodů. V poločase ztráceli domácí deset bodů, dali pouhých 31 bodů… „Brno hrálo výborně. V prvním poločase jsme byli střelecky impotentní. Naopak Půlpán trefil hned tři trojky. Na straně hostů dokázali udržet zápas oba zkušení rozehrávači. Kromě Půlpána také Marko,“ řekl Tomáš Grepl, kouč Děčína.

„Oba rozehrávači byli klíčovým faktorem, Roman tomu víc velí, Viktor hraje víc z křídla, dneska trefil i z dálky, což byl v minulosti jeho limit. To je ale hlavní ingredience proti loňsku, dnes je basket hra guardů,“ zdůraznil Lubomír Růžička, trenér Brna.

„Ve spolupráci s Romanem se cítím super. Jsme oba rozehrávači, ale každý jiný. V předchozím zápasu to padlo spíš jemu, dneska mě. Myslím, že klíčových věcí bylo víc. V první čtvrtině jsme měli zbytečně moc ztrát, a to jsme pak zlepšili,“ pochvaloval si Půlpán, autor 23 brněnských bodů.

Domácím chybělo nasazení, po změně stran se obraz hry nezměnil. Výkon Děčína snesl měřítko až v poslední čtvrtině. To už ale bylo příliš pozdě. „Na útočném doskoku jsme se začali rvát až v poslední čtvrtině a to je prostě málo. Jde ale o součinnost celého týmu, my chceme hrát dovnitř, abychom otevřeli prostor pro střelce, ale to jsme vůbec nesplnili,“ kroutil hlavou Grepl.

Děčínský parta by si měla uvědomit, že takový výkon nebude stačit ani v dalších zápasech. „Jsme hodně zklamaní ze zápasu. Nejde o porážku, ale o to nasazení, které v Olomouci a s Nymburkem bylo. Nevím, z jakého důvodu to tam dneska nebylo, ale musíme se z toho oklepat. Nám nic nevycházelo, nestavěli jsme dobré clony, nenavedeme si tam hráče. Takto šanci na úspěch nemáme,“ smutně pravil Ondřej Šiška, děčínský rozehrávač.

BK ARMEX Děčín - Basket Brno 63:79 (14:22, 31:41, 47:61)

Body: Šiška 16 (4 asistence, 8 získaných faulů), Svoboda 14 (3x 3), Dodd 13 (8 získaných faulů, TH 1/9), Kroutil 8 (1x 3), Gregg 7 (10 doskoků), Žikla 5 (1x 3) - Půlpán 23 (3x 3), Mickelson 14 (11 doskoků), Bálint 12 (2x 3), Körner 9 (9 doskoků), Marko 8 (2x 3, 10 asistencí), Nečas 8 (1x 4), Husták 4, Houzar 1.

Střelba za 2 body 18/49:21/37, za 3 body 5/22:8/22, TH 12/28:13/18. Doskoky 42:48 (útočné 19:10), asistence 10:22, ztráty 13:18, fauly 20:25. R: Hruša Petr, Salvetr Rudolf, Pokorný Štěpán. Diváci: 490.