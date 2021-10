„První poločas byl hrozný. Pak nám to ale v hlavě přepnulo a začali jsme hrát. Během deseti minut jsme získali zápas do své moci. Jsme rádi, že jsme Čoudovi nepokazili narozeninový den,“ vydechl si po utkání nejlepší hráč Opavy Luděk Jurečka.

Opavští druhý poločas zcela ovládli. Válečníci byli obratem dokonale rozhozeni. Jejich trenér Tomáš Grepl dokonce dostal dvě technické a musel opustit střídačku.

„Hrajeme dvě soutěže, ve středu jsme chtěli moc vyhrát. Bohužel nám došly síly a v prodloužení jsme padli. Věděli jsme, že regenerace bude složitější. V prvním poločase nám nešly nohy, v hlavách jsme měli středu,“ začal utkání rozebírat opavský trenér Petr Czudek.

V poločase žádnou bouřku v kabině nedělal. „Pevně jsem věřil, že po přestávce se takhle trápit nebudeme. Kluci dřeli. Důležité bylo, že jsme výsledek rychle otočili. Jakmile jsme výsledek překlopili, zápas jsme ovládli,“ pochvaloval si trenér.

Závěr utkání byl o opavské legendě. Celá hala tleskala Petru Czudkovi ve stoje. „Kluci mi udělali krásné narozeniny,“ usmíval se Petr Czudek. V závěru, za rozhodnutého stavu si vzal time. „Slíbil jsem našim roztleskávačkám, že se na ně podívám. Proto jsem si vzal time a užil jsem si to,“ svěřil se čerstvý padesátník.

„Gratuluji domácím k výhře a Petrovi Czudkovi k padesátinám. My jsme velmi dobře začali a do poločasu si vytvořili náskok dvanácti bodů. Žel ve třetí čtvrtině nás Opava doslova seřezala a náskok byl pryč. Čtvrtá čtvrtina? To už byla z naší strany frustrace," hodnotil utkání Jakub Důra, sportovní manažer BK ARMEX Děčín

BK Opava - BK ARMEX Děčín 92:64 (20:21, 29:41, 64:54)

Body: Jurečka 27, Šiřina 13, Slavík 13, Klečka 9, Švandrlík 8, Gniadek 8, Markusson 8, Kouřil 6 - Nichols 16, Svoboda 10, Kroutil 10, Pomikálek 7, Prahl 6, Šiška 5, Mach 2.Rozhodčí: Blahout, Záruba, Dombrovský. TH: 22/29:11/13. Doskoky: 50:30. Fauly: 22:27. Diváci: 658.