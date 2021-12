Autrey – 26 bodů, Pecka – 24 bodů. Ústečtí ostrostřelci táhli Slunetu. Na úspěch to nestačilo. Svěřenci Tomáše Grepla šli od začátku do náskoku, v poločase vedli o 15 bodů, v průběhu třetí čtvrtiny měli k dobru 22 bodů. Ústí to ale nezabalilo a začalo domácí náskok stahovat.

Před poslední desetiminutovkou vedli domácí „pouze“ 71:64. Sluneta, které se naplno rozehrál Lamb Autrey, se dostala nejblíže na tři body. V závěru ale Válečníci náskok udrželi a nakonec vyhráli 88:82.

Děčín střelecky táhli klasičtí tahouni. Kapitán Pomikálek zaznamenal 22 bodů, Nichols jich přidal o sedm méně.

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Odehráli jsme velmi dobrý první poločas, možná nejlepší v sezóně. Dnes se ukázalo, že když nám alespoň trochu padá střelba, je jednoduché hrát. Když si vzpomenu, jak jsme se v lize trápili v Hradci Králové, kde jsme neproměnilo vůbec nic… Dnešní výhra je obrovská vzpruha do dalšího zápasu, který odehrajeme v sobotu na USK. Jsem rád, že jsme si dnes dokázali, že jsme schopni z delší vzdálenosti trefit koš. Ve druhém poločase jsme vedli už o dvacet, což se nám moc často nestává, ale pak začal úřadovat faktor Autrey, který vrátil Ústí zpět do zápasu. Zahrál fantastický druhý poločas, což víme, že umí. Tady ale musím dát obrovský kredit svým hráčům, že to ustáli a nedovolili Ústí překlopit vývoj na svoji stranu. Důležité bylo, že v závěru dokázal Ondra Šiška vždy dostat míč na Pomikálka, který pak dal důležité koše. Nápor soupeře jsme tedy odrazili a máme velmi cennou výhru, která nás posouvá do čtvrtfinále.”

Filip Kroutil, křídlo BK ARMEX Děčín: „Asi nelze říct, že nám Ústí sedí, ale máme určité recepty, které na ně fungují. Teď jen doufám, že to přeneseme i do zápasů na Slunetě. Se svojí obranou Autreyho a Svejcara nejsem příliš spokojen, protože Autrey se ve druhém poločase chytil, když jsme udělali pár chyb na cloně a on toho využil. Je to ten hráč, který když jednou dá, už je pak k nezastavení. A to dnes potvrdil. Koncovka byla psychicky náročná, protože to leze do hlavy, když člověk ví, že vedl o dvacet a najednou je to o čtyři. Ale jsem rád, že jsme to ustáli.”

BK ARMEX Děčín - Sluneta Ústí nad Labem 88:82 (26:18, 51:36, 71:64)

Body: Pomikálek 22 (2x 3, TH 4/4, 7 doskoků), Nichols 17 (3x 3), Svoboda 14 (2x 3), Šiška 12 (1x 3, 8 asistencí), Kroutil 11 (5 asistencí, TH 5/5), Prahl 8, Osaikhwuwuomwan 2, Mach 4 - Autrey 26 (6x 3, 5 asistencí), Pecka 24 (3x 5, 6 doskoků), Svejcar 13 (3x 3, 5 asistencí), Fait 7 (1x 3), Johnson 6, Alston 4, Karlovský 2.

Střelba za 2 body 24/33:18/30, za 3 body 8/22:13/29, TH 16/18:7/13. Doskoky 31:23 (útočné 7:7), asistence 21:18, ztráty 14:13, fauly 18:18.

Diváci: 480.