Svěřenci Tomáše Grepla vyhráli celkem tři čtvrtiny. Tu druhou, bohužel, nezvládli, když jí prohráli o deset bodů. To byla klíčová fáze celého zápasu. Do utkání vstoupili Válečníci lépe, udržovali si mírné vedení. Ovšem do poločasu šli s náskokem osmi bodů ostravští hráči.

Po změně stran domácí dotahovali, před poslední desetiminutovkou stáhli náskok na čtyři body. V posledním dějství padlo dohromady pouze 25 bodů, přes hektický závěr už ale Děčín skóre nezvrátil.

Domácí táhl Michal Svoboda, který zaznamenal 28 bodů a byl nejlepší střelcem celého zápasu. Na ostravské straně hrál prim Emmanuel Ubilla, který dal 21 bodů.

Ohlasy po utkání:

Adam Choleva (trenér NH Ostrava): "Měli jsme dalekou cestu, přijeli jsme o dvě hodiny dřív, chtěli jsme se pořádně rozcvičit, to se sice povedlo, ale start byl 7:0, ale bylo to spíš z chyb a že jsme netrefili volné střely, za to Děčín ano. Pak to bylo jako na houpačce, třeba slepené dvě trojky, tahalo se to až do koncovky a tam jsme byli šťastnější. Kredit Děčínu, byl to výborný zápas."



Tomáš Grepl (trenér BK ARMEX Děčín): "Utkání se hodnotí velmi těžko. My jsme delší část tahali za kratší konec. Když jsme se pak dostali do vedení, tak jsme nedokázali zastavit útok Ostravy a to byla obrovská škoda. Protože i když jsme byli oslabení, po různých nemocech a nebyli jsme komplet, tak jsme na vítězství měli. V takto vyrovnaném zápase jsme ale měli 19 ztrát a dovolili jsme soupeři 15 útočných doskoků, a to se těžko vyhrává. Nezbývá než pogratulovat Ostravě k výhře, a my se musíme připravit na další zápas. "

Matěj Svoboda (křídlo BK ARMEX Děčín): "Je jasné, že takový start jsme si nepředstavovali. Samozřejmě víme, že těsně před startem zraněný Pomi je pro nás citelná ztráta, je to podstatná částo tohoto týmu, ale to není žádná výmluva. Přesto jsme měli na výhru. Měli jsme dobrý začátek, lepší a horší úseky. Klíčové bylo, že jsme udělali moc zbytečných chyb. Některých ztrát jsme se měli vyvarovat, taky jsme je nechali moc doskakovat. Co se týká Ostravy - Many Ubilla dnes ukázal svou kvalitu, dovedl svůj celek k vítězství, umí řešit pick and roll situace, je na tom hodně silný a my jsme v koncovce nedokázali odpovědět. Tyhle zápasy chceme doma vyhrávat."

BK ARMEX Děčín - BK NH Ostrava 70:73 (20:18, 35:43, 47:51)

Střelci: Svoboda 28 (a 12d), Dodd 12 (a 12d), Kroutil 12, Šiška 10, Kotásek 4, Mach a Skalička 2 - Ubilla 21, Radukič 14 (a 10d), Bohačík 12 (a 9d), Vann 8, Dedek 5, Šmíd 4, Lukáš 3, Johnson a Nábělek a Heinzl 2. Diváci: 500.