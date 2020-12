„Špatný, špatný. Hráli jsme špatně, já jsem hrál špatně. Comeback se vůbec nevydařil,“ hlesl zklamaný „Kouba“. Houška se rozhodl dočasně pomoct ve chvíli, kdy klub řeší nejistou budoucnost ze strany podpory města. Legenda ale Válečníky nespasila.

Kolín šel za svým cílem od samého začátku, úvodní třetina byla přesto ještě vyrovnaná. V té druhé ale domácí totálně nestíhali. V obraně byli prostupní, v útoku to bylo tristní. Kolín druhou peridou vyhrál 26:10! V poločase nabrali 18-bodové manko. „Absolutně jsme nezvládli druhou čtvrtku. Tam šel Kolín do dvouciferného náskok. My jsme nenašli žádnou zbraň na jejich zkušený útok,“ klopil oči děčínský kouč Tomáš Grepl. „Dostali jsme zaslouženě naloženo. Kolín si nás pěkně povodil. Žádný styl obrany nám dnes nepomohl, Kolín byl ve všem lepší a parádně nás vyškolil,“ přiznal děčínský Robert Landa.

Na obrat ve skóre neměl soubor trenéra Grepla mentální síly. Ale ani kvalitu. „Ve druhém poločase jsme chtěli zabojovat a utkání zdramatizovat. Ale na Kolín to dnes nemohlo stačit, byl jasně lepší,“ dodal Grepl.

Po změně stran si Kolín pohodlně zvyšoval svůj náskok. Střelecky ho táhl rozehrávač Adam Číž, který zaznamenal 32 bodů a byl jasně nejlepším střelcem celého zápasu. „Po posledním utkání, kdy jsme prohráli s Ústím, jsme chtěli zlepšit přístup. Proti Děčínu se nám to povedlo po všech stránkách. Hodně jsme se na to připravovali, sice jsme chtěli řešit obranu, ale v útoku se nám náramně dařilo. Domácí na nás neměli,“ zdůraznil spokojený rozehrávač Kolína.

Takhle vysokou domácí porážku od Kolína děčínský divák jen tak nepamatuje. To ve svém komentáři vyzdvihl i kolínský kouč Miroslav Sodoma. „Za naší třináctiletou ligovou historii jsme tady mockrát nevyhrál. Kluky musím pochválit, hráli skutečně jako jeden tým. Potvrdili jsme střeleckou formu. I přes účast Houšky a Landy jsme měli podkošovou převahu a z toho těžil náš perimetr. Naše výhra byla jasná a zasloužená,“ usmál se trenér Kolína.

Válečníci si připsali šestou porážku v sezóně, v tabulce jsou na osmém místě. Další utkání hraje Děčín opět doma. V sobotu 5. prosince v rámci 12. kola hostí od 18.15 poslední Olomoucko.

BK ARMEX Děčín - BC GEOSAN Kolín 75:105 (27:29, 37:55, 56:81)

Body: Šiška 18 (2x 3, 9 doskoků, 5 asistencí), Pomikálek 17 (2x 3, 8 doskoků), Kotásek 9 (1x 3, 5 získaných faulů), Kroutil 8 (2), Žikla 7 (1), Ježek 5 (1), Grunt 4, Landa 4 (5 získaných faulů), Houška 3 (1) - Číž 32 (5x 3, TH 9/9, 10 asistencí, 7 získaných faulů), Skinner 15 (1x 3, 8 doskoků), Machač 15, Wallace 12 (2x 3), Jelínek 12 (1), Petráš 8 (7 doskoků), Novotný 6 (2x 3), Dlugoš 5 (1).

Střelba za 2 body 15/34:23/32, za 3 body 10/30:12/31, TH 15/19:23/29. Doskoky 33:39 (útočné 12:11), asistence 13:19, ztráty 14:15, fauly 25:20.