Ani covidová pauza opavské basketbalisty nezastavila. Slezané sice pro Děčínu nezačali dobře. Brzy nabrali jedenáctibodové manko. Trenér Petr Czudek poslal na palubovku Martina Gniadka a zkušený pivot jedenácti body náskok vymazal. Opavští nakonec vyhráli 87:71.

„Byli jsme připraveni a nažhaveni, začátek nám vyšel, vedli jsme 13:2, jenomže to nestačilo,“ začal utkání hodnotit trenér Děčína Tomáš Grepl. „Začali jsme hořet na obranném doskoku, a to pak můžeme těžko vyhrát,“ posteskl si hostující stratég. „Domácí potvrdili druhé místo v tabulce. My jsme sice bojovali, ale na Opavu to nestačilo,“ dodal.

„Měli jsme obavy z toho, jak se do naší hry promítne dlouhá pauza. Začátek nám nevyšel, ale pak jsme byli aktivní, rozhodla naše velká bojovnost na útočném doskoku, který s Děčínem bolí. X faktorem utkání byl Jirka Štěpánek,“ okomentoval zápas jeden z opavských trenérů Kryštof Vlček.

Na Děčín teď čeká větší pauza, na palubovku se znovu dostanou ve středu 13. ledna. Od 20.15 nastoupí za asistence televizních kamer na půdě prvního Nymburka.

BK Opava – Děčín 87:71 (21:18, 47:30, 75:54)

Body: Gniadek18, Švandrlík 15, Štěpánek 13, Šiřina 11, Zbránek 10, Jurečka 9, Slavík 6, Páleník 5 - Pomikálek 17, Šiška 17, Žikla 11, Kotásek 10, Kroutil8, Grunt 7, Houška 1. Rozhodčí: Matějek, Nejezchleb, Jedlička. TH: 21/14:19/15. Trojky: 11:8. Doskoky: 35:34. Fauly: 23:22.