Kolín během celé sezony prokazoval skvělou formu a každý soupeř se před ním musel mít na pozoru. O kvalitě Medvědů se přesvědčil také Děčín. Oba soupeři se v probíhající sezoně utkali čtyřikrát (dvakrát v poháru) a pokaždé se z výhry radoval Kolín. Naposledy vyhrál o šestnáct bodů.

Přitom začátek zápasu tomu vůbec nenasvědčoval. Děčín hrál agresivně a první čtvrtinu dokonce vyhrál o dva body. Domácí držel ve hře především Adam Číž, autor čtrnácti bodů.

Během úvodních 150 vteřin druhé části zaznamenali domácí šňůru 11:0 a dostali se do devítibodového vedení. Děčín ho však za stejnou dobu dokázal smazat. Po Kroutilově trojce byl stav 37:37.

S domácími hráči ale tento moment nezamával. Naopak. Vyburcoval je ještě k větší aktivitě. Do poločasové přestávky si vybudovali náskok devíti bodů.

V dalším průběhu to byl hlavně souboj ústředních rozehrávačů – Číže a Šišky. Ještě na začátku čtvrté čtvrtiny to vypadalo na drama, Kolín vedl pouze o čtyři body, poté se ale rozehrál k famóznímu výkonu. Postupně náskok navyšoval. Brzy byl dvouciferný a o vítězi nebyl pochyb.

Vítěze táhl především Adam Číž, který si 43 body vylepšil osobní rekord letošní sezony.

Trenéři po utkání:



Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Odehráli jsme těžké utkání v Kolíně. Chvilku se nám podařilo držet krok s domácím týmem, ale bohužel jsme mu dovolili 23 útočných doskoků a s tím na výhru pomýšlet nemůžeme. Domácímu týmu gratuluji, předvedli zase velice kvalitní útočný výkon. My musíme pracovat dál.“



Miroslav Sodoma, trenér BC GEOSAN Kolín: "Vítězství nad Děčínem si samozřejmě velice vážíme. Porazili jsme ho počtvrté v sezóně a určitě to není náhoda. Děčín se poučil z předešlých utkání a nastoupil s velikým nasazením, občas až na hranici faulu, řada z nich byla zapískána, řada ne. To už je věc rozhodčích. Chvilku nám trvalo, než jsme se s tím dokázali vypořádat. Myslím, že jsme to dokázali až ve druhém poločase. Naše výhra je zcela zasloužená, protože ať už se podíváme do statistik, tak v doskocích, v asistencích, zkrátka ve všech ukazatelích jsme nakonec byli lepší. Za výhru jsme nesmírně rádi a jen jsme tím potvrdili v tuto chvíli skvělé třetí místo. Teď se musíme připravit na pohár, na skupinu A1 a v tuto chvíli na jistou účast v play-off."

Hráči po utkání:



Filip Kroutil, křídlo BK ARMEX Děčín: "V první řadě bych chtěl pogratulovat Kolínu. Myslím, že jsme odehráli utkání, za které se nemusíme tolik stydět. Dnes nás zabilo jen to, že domácí měli více útočných doskoků a jejich střelba z trojek, která je letos neuvěřitelná. Jde vidět, že jsou na koni."



Adam Číž, rozehrávač BC GEOSAN Kolín: "Zápas to byl pro nás složitý. Děčín na nás vlétl ve velkém stylu. Hráli spíše ragby než basketbal. Dost nás to bolelo, hra se dost kouskovala, bylo hodně faulů. Tři čtvrtiny jsme se s tím nemohli vyrovnat, pak jsme začali hrát trošku stejně jako oni a basketbalem jsme je přehráli."‍

BC GEOSAN Kolín - BK ARMEX Děčín 100:84 (23:25, 54:45, 71:63)

Body: Číž 43, Skinner 22, Novotný 11, Petráš 9, Jelínek 5, Wallace 4, Machač 4, Křivánek 2 – Šiška 25, Kroutil 14, Pomikálek 13, Žikla 9, Kotásek 9, Mach 4, Ježek 4, Boyko 3, Grunt 2, Šcekic 1.

Rozhodčí: Hruša, Kurz, Hartig. Střelba 2 body: 27/15:40/20. Trojky: 37/13:27/12. TH: 39/31:11/8. Doskoky: 44:33. Chyby: 13:17. Průběh: 23:25, 54:45, 71:63. Hráč utkání: Adam Číž (Kolín).