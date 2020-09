V konkurenci šesti týmů se nakonec z konečného prvenství radovaly Pardubice. Druhé místo vybojoval tým USK Praha, bronz zbyl na děčínské Válečníky, které vede Jakub Houška. Další pořadí? Čtvrtý byl celek WKK Wroclaw, pátá byla pražská Sparta a šesté Ústí nad Labem.

„K vidění byly výborné výkony, spousta soubojů a hodně energie. Bylo podnětné vidět po roce a půl stejné kluky a pozorovat, jaký udělali posun od Národního finále minižáků U12 konaném v Děčíně v květnu 2019. Radost ze sportu patří k těm nejlepším zážitkům a věřím, že na turnaj budou účastníci rádi vzpomínat,“ řekl za děčínské organizátory Jakub Důra.

A jak celý turnaj viděl trenér mladých děčínských basketbalistů Jakub Houška? „Turnaj se podle mě vydařil. Původně bylo v plánu celkem osm týmů, ale situace k nám dva nepustila, i přesto bylo obsazení velice kvalitní. Nakonec jsme zvolili systém každý proti každému. My jsme tři zápasy vyhráli a dva prohráli. S Pardubicemi po velkém boji, s USK už nám to prostě vůbec nešlo. I tak odnotíme naše vystoupení jako velmi dobré a sami jsme si opět potvrdili, jak naši kluci potřebují hrát podobné zápasy. Bylo v nich vidět naprosto vše - bojovnost, zarputilost, rychlost, tvrdá obrana, zkratkovité jednání, bojácnost, ale třeba střelecký um. Obzvlášť zápas proti Pardubicím byl opravdu boj o každý koš. Vždy říkám, že je příjemné v této době vyhrávat, ale nesmí to být to nejdůležitější. Tady kluci těch zkušeností nasbírali opravdu hodně. Když to vezmu, že jsme měli před turnajem jenom dva společné tréninky, tak to bylo skvělé! Na soupisce nás bylo sedmnáct a šanci dostávali naprosto všichni. Věřím, že všechny turnaj namotivuje do další práce a že budou kluci makat celou sezónu, protože před sebou mají nové výzvy a tím je třeba postup do extraligy. Doufám, že se tento turnaj dostane do podvědomí basketbalových klubů a stane se pro Děčín každoroční události," uzavřel vše Jakub Houška.