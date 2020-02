„Lidem se to začalo líbit. Dokonce i rozhodčí občas před začátkem zápasu prohodili, že je to fajn,“ vzpomíná s úsměvem Lamb Autrey.

Nelze si nevšimnout, že střídáte účesy. Máte opravdu na každý zápas něco jiného?

Většinou se snažím mít na každý zápas něco nového. Někdy je to zcela nový účes, někdy zase jiná barva čelenky, nebo měním to, co mám prostě na sobě.

Kde tedy berete inspiraci?

Upřímně, má inspirace pramení z toho, jak se v den zápasu zrovna cítím. Když jsem v pohodě, udělám si pohodový účes, nic neobvyklého. Ale když jsem opravdu nahecovaný, udělám si „šílenější“ vlasy. Takže se to odvíjí od toho, jakou mám náladu.

Tvoříte si svoje účesy sám, nebo vám někdo pomáhá?

To záleží na tom, který účes chci na zápas zvolit. Některé z nich jednoduše sám nedokážu. Tím bych chtěl speciálně poděkovat Adéle Švandrlíkové a Tereze Dimitrovové, které mě stříhají. V neposlední řadě taky Elišce Vašákové, která mi poslední dobou zaplétá vlasy. Všem vám moc děkuji.

Kdy jste si vůbec začal hrát s účesy?

Vlasy si nechávám růst už dva roky, s účesy jsem začal minulou sezonu, která byla mou první v Děčíně. Lidem se to začalo docela dost líbit, dokonce i rozhodčí občas před začátkem zápasu prohodili, že je to fajn, Možná i proto jsem si to tak oblíbil a pokračuji s tím dodnes.

Hádám, že se tedy o své vlasy musíte pečlivě starat.

O své vlasy se starám opravdu pečlivě. Každou neděli se jim dostává obzvláště důkladné péče. Mytí šampónem a kondicionérem zabere někdy až dvě hodiny. Pak si je vyfoukám a rozčesávám. Po vyčesání používám arganový olej pro dobrou hydrataci, vlasy si pak dám do hedvábného duragu, který celému procesu významně prospívá. Co se týče produktů samotných, začal jsem používat značku Nature Box, která je „veganská“ a neobsahuje žádné chemické látky, které by mohly poškodit mé vlasy. Produkty od této značky mým vlasům opravdu prospívají, rozhodně je budu používat dál a všem ostatním je vřele doporučuji.

Blíží se play-off. Máte už vymyšlené nějaké speciální účesy?

Jasný, na play-off mám připraveno pár speciálních účesů, které hodlám vytáhnout. To se nebojte (smích).

Máte na své výtvory nějaké ohlasy od samotných fanoušků?

Jasně (smích). Lidé si toho docela dost všímají. Přišel jsem na to že, hodně lidem se líbí, když mám vlasy vyčesané nahoru, aby mi nezakrývaly obličej. To je docela vtipné, protože já to takhle stažené do obličeje, aby mi nebylo vidět do očí, nosím naopak docela rád. Minulou sezónu jsem si udělal účes alá Mickey Mouse. Lidé si mysleli, že to byla ta nejkurióznější věc, kterou jsem měl na hlavě. Ale líbilo se jim to, pořád mi říkají, ať do toho jdu znovu. Myslím si, že se zanedlouho dočkají.

Hádám, že v kabině si vašich účesů spoluhráči také všímají.

Kluci jsou vtipní. Vždycky si všimnou, když přijdu s něčím novým. Co je na nich skvělé je to, že když přijdu s něčím, co se jim nelíbí, prostě mi řeknou – Hej, Lambe, prosím tě, tenhle účes už příště raději nenos. Vědí, že v tomhle jsem bláznivý. I když jim něco občas připadá zvláštní, nebo se jim to nelíbí, mě to naopak nutí nosit to o to víc. Ale většinou jsou ohlasy pozitivní, nebo mi jednoduše řeknou, že jsem šílený (smích).