Severočeši v první čtvrtině přihlíželi bodovému uragánu ze strany Kolína. Během deseti minut jim totiž hosté nasázeli neuvěřitelných 39 bodů a vypracoval si skoro dvacetibodový náskok. „Věděli jsme, co nás čeká. V posledním zápase Kolín nasázel USK v první čtvrtce 35 bodů. Jenže jsme byli hloupí, trapní. Někteří hráči nebojovali, to mi hlava nebere. Po úvodních deseti minutách bylo po zápase. Asi jsme oslavovali výhru v Ústí,“ kroutil hlavou děčínský trenér Tomáš Grepl.

„Nechci, aby to vyznělo nějak sebevědomě. Ale přijeli jsme si do Děčína po postup. Podle toho to vypadalo, prokázali jsme, že se nacházíme v určité herní pohodě,“ usmíval se trenér a manažer Kolína Miroslav Sodoma.

Domácí, kterým opět chyběli Grunt, Ježek, nebo Houška, sice v závěru svého soupeře dotahovali, stáhli ho na šest bodů, ale na obrat v zápase už to nestačilo. Postup do čtvrtfinále byl daleko, pro něj si nakonec v pohodě dokráčel Kolín.

„Po tom tragickém úvodu se to zlepšilo. Ale my nemůžeme začít hrát, když prohráváme o 20 bodů. To nejde. Pokud někteří hráči nebudou bojovat, tak si nezaslouží děčínský dres,“ zlobil se Grepl. „My jsme museli některé hráče pošetřit. Přeci jen ten program je teď hodně nabitý. Děčín tak logicky náskok stahoval. Ale jsme rádi za výhru a i za to, že jsme Děčín potřetí v sezóně porazili,“ dodal dobře naladěný Sodoma.

V domácí dresu se představil srbský pivot Nikola Šćekić. Ten strávil na palubovce skoro 19 minut a nastřílel 11 bodů. „Je to velký hráč. Borci ho na hřišti hledali na můj vkus až moc. On je Srb, tak se toho nebojí. Ale plynuly z toho nějaké ztráty. Ale ukázal potenciál a pokud bude pracovat tak, jako doposud, pro nás jedině dobře,“ uzavřel vše děčínský kouč.

Do akce jdou Válečníci v sobotu 30. ledna, kdy od 18 hodin hostí v rámci 21. kola Kooperativa NBL Svitavy.

BK ARMEX Děčín – BC GEOSAN Kolín 79:85 (20:39, 41:57, 55:75)

Nejvíce bodů: Šiška, Kroutil 19, Kotásek 14, Šćekić 11 – Novotný 17, Číž 16, Wallace 13.