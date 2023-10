Tohle se vůbec nepovedlo. Děčínští basketbalisté pokračovali v Brně v nevyrovnaných výkonech ze začátku sezony. V moravské metropoli vyhořeli v obraně, prohráli vysoko 101:79 a zapsali čtvrtou porážku v sezoně.

Děčínští basketbalisté propadli v obraně a prohráli v Brně. | Foto: Basket Brno

„V zápase jsme tahali celou dobu za kratší konec. První poločas se nám povedl střelecky, dali jsme 53 bodů. Nicméně jsme dnes nebránili, nechávali jsme volné pozice střelcům, kteří pozice proměňovali. Pokud budeme hrát takto v obraně, nemůžeme porazit žádný tým,“ řekl kouč Děčína Tomáš Grepl.

Speciální charitativní utkání na podporu nadace Stop Epilepsy vidělo v hledišti STAREZ Arény Vodova vidělo 620 diváků. Úvodní symbolický rozskok hodil generální manažer Žabin Brno Radek Šír společně s generálním manažerem Basketu Brno Romanem Markem. Děčín nastoupil bez Američana Cubbageho, který odcestoval do USA, úvod zápasu byl však vyrovnaný. V prvním poločase drželi Válečníci krok střelecky, po změně stran už to byla bída i směrem do ofenzivy. V poslední čtvrtině dali hosté pouhých sedm bodů a zaslouženě prohráli.

„Dnes to byla velmi důležitá výhra. Po pěti zápasech jsme konečně hráli doma, a to jsme moc potřebovali. Pro náš mladý tým je těžké hrát takto dlouhou sérii venkovních utkání. Na začátku jsme byli trochu nervózní, dostali jsme jednoduché koše. Pomohl nám Terrell, který je tady dva tréninky, ale předvedl velmi solidní výkon,“ pochvaloval si druhou výhru v sezoně Martin Vaněk, trenér Basket Brno.

Hráči BK ARMEX Děčín tak před dalšími zápasy klesli s bilancí 3-4 na osmé místo v tabulce Kooperativa NBL. „Celý zápas jsme tahali za kratší konec. Prvních deset minut jsme se jen rozkoukávali. Od druhé čtvrtiny jsme do toho začali šlapat naplno, ale nedokázali jsme to otočit. Dnes se nám to nepovedlo, zasloužená výhra pro Brno. Musíme se z tohoto zápasu poučit,“ hlesl děčínský křídelník Matěj Svoboda.

Basket Brno - BK ARMEX Děčín 101:79 (31:25, 59:53, 82:72)

Body Brna: Lee 21 (3x 3), Zdanavičius 20 (1x 3, TH 13/14, 6 doskoků), Šimon Svoboda 18 (4x 3), Šiška 17 (4), Půlpán 9 (14 asistencí), Křivánek 8 (1x 3), Brown-Soares 3, Dáňa 3 (1), Kubín 2.

Body Děčína: Matěj Svoboda 21 (2x 3), Walton 13, Šturanovič 12, Pomikálek 11 (1x 3, 9 doskoků, 3 zisky), Kroutil 8 (1x 3), Slowiak 6 (1), Macháč 4, Mach 4.

Střelba za 2 body 17/32:24/48, za 3 body 14/29:5/22, TH 25/34:16/22. Doskoky 38:37 (útočné 9:10), asistence 24:14, ztráty 11:12, fauly 26:24.