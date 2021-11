Na palubovce BA LYNX Liberec svěřenci Tomáše Grepla překvapení nepřipustil a díky jasné výhře 114:65 postoupili do třetí kola. Tam je čeká utkání na půdě Litoměřic.

„Domácí jsou velmi dobrý tým, ve druhé lize neprohráli, dnes do hry zasáhlo deset vyrovnaných hráčů a myslím, že svojí kvalitou, zkušenostmi, tvrdostí a vyspělou hrou patří o úroveň výš. Z týmů, které jsem měl možnost v jiné skupině druhé ligy vidět, bych je určitě pasoval na kandidáta na postup. Zároveň bych chtěl především Honzovi Pastýříkovi poděkovat za vstřícnost při změně termínu, o níž jsme žádali kvůli naší účasti v Alpe Adria Cupu. Věříme, že se diváci dobře bavili a že si sem budou i nadále moct hledat cestu na utkání mužů a mládeže. Za nás jsme splnili povinnost postupu, mrzí nás zranění Tye, snad to nebude vážné," řekl Jakub Důra, sportovní manažer BK ARMEX Děčín.

BA LYNX Liberec - BK ARMEX Děčín 65:114 (21:24 32:49 54:85)

Střelci Děčína: Svoboda 23 (5x3), Prahl 21 (1x3), Pomikálek 18 (2x3, TH 4/4), Kroutil 16 (4x3, 9 as), Nichols 13 (2x3, TH 1/1), Šiška 9 (1x3, 10 as), Žikla 8 (1x3, TH 1/1), Mach 6 (TH 2/2, 5 as).

O den později čekal na Děčín daleko těžší soupeř. V rámce Alpe Adria Cupu zavítal na sever Čech slovinský Šenčur. Domácí postrádali dva hráče - Craig Osaikhwuwuomwan (covid) a Ty Nichols (zranění). Domácí od začátku vedli, před poslední čtvrtinou vedl o osm bodů. Slovinský tým v poslední desetiminutovce dotahoval, ovšem Válečníci uhájili vítězství 86:83.

„Soupeř byl výborný, přestože přijel kvůli reprezentační pauze a rodinným problémům jednoho borce, bez čtyř hráčů základní pětky. Šenčur byl tedy hodně oslabený, přesto ukázal svoji kvalitu a ne nadarmo vede domácí ligu. Vždyť i Vídeň prohrála v Šenčuru o dvacet bodů. Takže pro nás je to cenné vítězství a vzpruha do další práce. Rozhodlo to, že jsme vlastně celý zápas vedli, což se nám v KNBL často nestává. To bylo klíčové, protože když musíme dotahovat, stojí nás to hodně sil. My jsme ale byli stále o krůček napřed a to bylo v koncovce rozhodující. O své výhře jsme měli ale rozhodnout daleko dříve, jenže jsme soupeři dovolili šestnáct útočných doskoků, a to je vlastně malý zázrak, že jsme přesto vyhráli," hodnotil utkání Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

BK ARMEX Děčín - KK GGD Šenčur 86:83 (14:12, 41:37, 62:54)

Body: Pomikálek 24 (3x 3), Šiška 24 (2x 3, 8 asistencí, 5 doskoků), Svoboda 13 (2x 3), Prahl 9 (TH 7/10, 7 získaných faulů), Kroutil 5 (1x 3), Žikla 4, Mach 3 (5 doskoků), Bobek 2, Sertič 2 - Rebeč 27 (4x 3, TH 7/7), Malovič 15 (13 doskoků), Rojc 13 (5 asistencí), Ožegovič 12 (TH 6/6, 7 doskoků), Tesič 7, Daneu 5 (1x 3), Ivkovič 4.

Střelba za 2 body 23/40:21/46, za 3 body 8/18:5/21, TH 16/25:26/30. Doskoky 31:43 (útočné 6:16), asistence 17:13, ztráty 14:12, fauly 23:23.