Byl jednu šestku od vyřazení v prvním kole. V českém finále, které jasně vyhrál, bojoval s nečekanou alergií na ořechy. Nakonec kapitán BK ARMEX Děčín Šimon Ježek vybojoval v soutěži 1on1 Challenge druhé místo.

Šimon Ježek ve velkém finále soutěže, která mu vynesla druhé místo a 50 tisíc korun. | Foto: ČBF/Václav Mudra

Ve čtvrtfinále porazil Farského z Brna, v semifinále přetlačil ostravského Pumprlu. Ve finále pak potřetí narazil na Ondřeje Sehnala. Ježek největšího favorita celé soutěže dvakrát porazil, ovšem v bitvě o celkové prvenství padl, když prohrál 5:9. „Ondra tam naházel střely z dálky. Řečeno fotbalovou terminologií, jemu to tam spadlo a mně ne. Trochu zamrzí, že jsem byl tak blízko celkovému vítězství. Ale zpětně jsem moc rád za to druhé místo. Vždyť reprezentuji Děčín a my to stříbro máme asi dané,“ culil se děčínský křídelník.