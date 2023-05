Děčínský sen o finálové účasti v basketbalové lize nabírá po druhé domácí výhře čím dál víc reálné obrysy. Třebaže pardubičtí hosté ve druhém utkání smazali ve sportovní hale v Maroldově ulici šestnáctibodovou ztrátu, tak s dalším děčínským únikem už se nedokázali vypořádat.

Děčínští basketbalisté doma porazili Pardubice i ve druhém zápase. | Foto: DENÍK/Saša Vanžura

Další vyrovnané střetnutí a další prohra Beksy. Ta na Válečníky nevyzrála ani po šesté v této sezoně. Dvakrát v základní části, dvakrát v nadstavbové části a dvakrát v play off.

BK ARMEX Děčín v úterý před vyprodanou arénou porazil východočeského soka 83:74 a v semifinálové sérii vede už 2:0 na zápasy. První dramatický duel totiž také zvládl. V tom druhém ho střelecky opět táhl Ty Nichols, autor 29 bodů.

První čtvrtina patřila pardubickému týmu. Postupným útokem deptal děčínskou obranu a vytvořil si pětibodový náskok (19:14). Jenže se mu přestalo dařit střelecky a tak ještě v této části vedení téměř ztratil. V součtu se druhým kvartálem Beksa sedm minut neskórovala. Válečníci upletli šňůru 16:0 a rázem se ocitli ve dvojciferném plusu (30:19). To ale nebylo všechno. Domácí se od soupeře odpoutali až na na šestnáct bodů. Několikrát. Naposledy minutu a půl před koncem prvního poločasu. V jeho závěru hosté snížili na jedenáct. Druhá čtvrtina byla pro Východočechy zlá také proto, že si Švrdlík připsal čtvrtou osobní chybu.

Po výměně stran však vstoupily na kurt úplně jiné Pardubice. Přitvrdily v obraně a zrychlily hru. Armexu dovolily za pět minut pouhé čtyři body a přitáhly se k němu na rozdíl koše (50:48). Přestože na konci třetí čtvrtiny Severočeši znovu získali pětibodový náskok, tak po minutě a půl závěrečného období se poprvé od poslední minuty první epochy ujali vlády hosté. Už bez Švrdlíka, který pro pět faulů dohrál.

Nicméně plus trval nicotných jedenáct vteřin. Domácí se ze šoku oklepali a po sedmibodové sérii definitivně zlomili utkání ve svůj prospěch.

Semifinálové série se přesouvá do Pardubic, kde se hraje v pátek 12. a v sobotu 13. května. Vždy se startem od 17.30.

Hráči po utkání

Filip Kroutil, křídlo BK ARMEX Děčín: "Dnes to bylo hodně odlišné oproti včerejšímu zápasu. Přišlo mi, že včera to bylo takové nervózní, dnes jsme tu nervozitu už ze sebe dostali. Dnešním hlavním cílem bylo ubránit pardubický útočný doskok, což si myslím se nám povedlo. V prvním poločase měl soupeř jen dva útočné doskoky. Další věcí bylo, vyrovnat se soupeři tvrdostí, a to se nám také povedlo. To se pak projevilo v poslední čtvrtině, kde Pardubice odpadly a my je přejeli. Víme, že Pardubice jsou kvalitní tým a nezabalí to, ale takový zvrat v průběhu jsme přece jen nečekali. Naštěstí jsme si srovnali hlavy během time-outu a vrátili jsme se do kolejí z prvního poločasu."

Petr Šafarčík, křídlo BK KVIS Pardubice: "Důvodem prohry bylo to, že jsme upustili od toho, jak jsme začali celý zápas a pak druhý poločas, což byla kompaktní obrana, kdy jsme si pomáhali jeden druhému a zahušťovali prostor. Ve druhé čtvrtce jsme od toho upustili a soupeř získal až šestnáctibodový náskok. Jsou to naše výpadky, které nás trápí celou sezónu. Ale přesto věřím, že to bude dlouhá série. Teď se vracíme domů a věřím tomu, že tam oba zápasy urveme. Škoda, že se dnes vyfauloval Kamča (Švrdlík), protože za mě hrál výborný zápas a pak nám chyběl. Bohužel, je vidět, že Robert (Rikič) má nějaké zdravotní problémy, ale Kamča ho výborně zastupuje. On byl dnes náš X-faktor a pomohl nám se vrátit do zápasu. Škoda jeho faulů. Děčín hraje ale také v úzké rotaci, takže jsme na tom byli stejně, ale dnes domácím pomohli opět skvělí fanoušci."

BK ARMEX Děčín - BK KVIS Pardubice 83:74 (18:19, 46:35, 61:58)

Body Děčína: Nichols 29 (2x 3, TH 9/10, 7 získaných faulů), Svoboda 18 (1x 3, TH 9/9), Pomikálek 12 (7 doskoků, 5 ztrát), Walton 9 (9 doskoků, 8 asistencí, 6 získaných faulů), Kroutil 7 (2x 3), Bruner 4 (5 doskoků), Josipovič 2, Macháč 2.

Body Pardubic: Pekárek 13 (1x 3, 8 doskoků), Švrdlík 13, Dickerson 12 (1x 3, 4 asistence), Vyoral 10 (1x 3), Rikič 8 (5 získaných faulů), Čolak 6 (1x 3), Šafarčík 6 (1), Štěrba 6.

Střelba za 2 body 19/35:21/40, za 3 body 5/21:5/24, TH 30/36:17/21. Doskoky 43:32 (útočné 11:8), asistence 17:16, ztráty 16:15, fauly 23:26. Diváci: 1200. Stav série: 2:0.