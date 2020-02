V prvních minutách zápasů dali o sobě střelecky vědět Ježek s Bujnochem, prvně jmenovaný zaznamenal devět bodů, druhý o jeden méně a na ukazateli skóre svítil stav 9:12. Po neúspěšném zakončení Dragouna, skóroval na druhé straně Carlson. Opava odpověděla akcí Šiřiny, kterou zakončoval Švandrlík. Následně si došel pro koš s faulem Slavík a bylo srovnáno. O chvíli později střílel z perimetru Švandrlík a Slezané poprvé vedli. Nakonec ale první desetiminutovku vyhráli Válečníci. Zcela volný Kroutil se prosadil z dálky – 23:26.

Na začátku druhého hracího období vystřihli domácí tři trojky, postupně se trefili Klečka, Švandrlík a Jurečka – 32:28. Za chvíli měli Severočeši díky šestkám Šišky vedení zpět. Vyrovnaný basketbal pokračoval, čtyřbodové vedení soupeře vymazal košem s faulem Jurečka, tentýž hráč poté dal i trojku – 42:41. Za stavu 43:43 se neprosadil Bujnoch, kdežto Autrey ano – 43:46. Poslední slovo měl trojkový Dragoun a v poločase to bylo 48:48.

Začátek druhého poločasu byl v režii domácího kapitána Šiřiny, který v krátkém časovém sledu dal tři trojky a Opava šla do desetibodového trháku. Hosté si vzali time, jenomže domácí kontrovali další trojkou, tentokrát z dílny Dragouna. Děčín se snažil zvednout, ale jen na chvíli. Opava si další průběh utkání pohlídala a připsala si první výhru v nadstavbě.

„Opava vyhrála zaslouženě. Skvěle zvládla třetí čtvrtinu, ve které ukázal svou velikost Kuba Šiřina. V této fázi zápasu jsme nedokázali na opavskou hru odpovědět,“ přiznal trenér Děčína Tomáš Grepl.

„Bylo vidět, že když týmy ze severu přijedou o den dříve, tak do hry dají od začátku hodně energie. Ukázalo se, že pokud chceme uspět, musíme rychle přepnout,“ poznamenal šéf opavské lavičky Petr Czudek a pokračoval: „Zápas měl prvky play off, nechyběly v něm emoce, osobní souboje. Rozhodla třetí čtvrtina, kdy jsme soupeři odskočili. Kuba Šiřina to vzal na sebe a my mohli hrát náš basket.“

Už ve čtvrtek od osmnácti hodin se oba týmy utkají znovu, a to v Alpe Adria cupu.

BK Opava – BK Armex Děčín 91:77 (23:26, 48:48, 73:58)

Body: Bujnoch 21, Šiřina 19, Švandrlík 14, Jurečka 12, Klečka a Slavík 7, Dragoun 6, Gniadek 5 -

Ježek 16, Vukosavljević 14, Šiška 12, Pomikálek 10, Autrey 9, Kroutil 7, Žikla 5, Carlson a Feštr Lukáš 2.

Rozhodčí: Matějek, Vondráček, Jedlička. TH: 20/14:29/18. Trojky: 17:7. Doskoky: 35:34. Fauly: 25:22. Diváci: 739.