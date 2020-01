„Jsem strašně šťastný za tohle vítězství. Venkovní výhra se počítá dvojnásob,“ pochvaloval si ústecký kouč Antonín Pištěcký. „Gratulace soupeři, my jsme si to prohráli v prvním poločase, tam jsme nezvládli útočnou fázi a z toho pramenili stupidní ztráty, kterých bylo za první půli neuvěřitelně moc,“ kroutil hlavou trenér BK ARMEX Děčín Tomáš Grepl.

Skoro 35 minut Válečníci tahali za kratší konec. Ovšem závěr patřil jim, nastříleli deset bodů a díky skvělému Autreymu vyrovnali na 74:74 a přidali divákům pětiminutový přídavek. Poslední čtvrtinu vyhrál Děčín 21:8. „Více než tři čtvrtiny jsme hráli dobře. Kluci si plnili úkoly v obraně i na útočné polovině. Využívali jsme výškové převahy a větší kvality pod košem. Ale pak přišel obrovský výpadek, kdy jsme nepředvedli vůbec nic,“ zdůraznil Pištěcký.

„Kluci se nevzdali a bojovali. Druhý poločas byl z naší strany lepší. Dokonce jsme to mohli dotáhnout do konce, dvakrát jsme vedli. Ale bohužel, nevyšlo to,“ podotkl Grepl.

Přitom do prodloužení šel s daleko lepší psychikou právě domácí Děčín. „Po základní hrací době jsem viděl na lavičce deset zmoklých slepic. Pak už to bylo o vůli, a ne o basketu. Musím klukům poděkovat za to, co tady předvedli,“ dodal trenér ústecké party.

„Věřím, že nikdo by si v tu chvíli na nás nevsadil ani korunu,“ pousmál se ústecký basketbalista Lukáš Bažant.

Zatímco Ústí nad Labem poskočilo na páté místo, Děčín zůstává osmý. V derby opakoval opět ty samé chyby. „Pořád mluvíme o tom samém. Pokud nám to nepůjde v útoku, musíme hrát o to více lépe v obraně. Za mě není 32 bodů za poločas málo. Ale nemůžeme dostat 48. To prostě nejde. V obraně to je dvacet procent o umění a osmdesát o zpoceném triku. Pokud to nezlepšíme, tak se bude stávat, že některé pasáže v zápasech nebudeme zvládat. A ono se to děje. Musíme spadnout na zem. Základ je v obraně, nemůžeme si myslet, že tak kvalitní tým, který Ústí směrem do ofenzivy má, přestřílíme,“ uzavřel vše Grepl.

Válečníci tak ztratili už čtvrté derby v sezóně. A to děčínské kabině a hlavně fanouškům nevoní. „No, je to čtvrté prohrané derby. Co na to říct. Ve fotbale teď taky vyhrává Slavia, kdysi to byla Sparta. Samozřejmě nás to štve, věřím, že v nadstavbě jim to vrátíme,“ dušoval se děčínský rozehrávač Ondřej Šiška.

BK ARMEX Děčín - SLUNETA Ústí nad Labem 81:82 po prodloužení (18:23, 32:48, 53:66)

Nejvíce bodů: Pomikálek 25, Autrey 20, Šiška a Feštr 12 - Svejcar 18, Houška 14, Čampara 12, Bažant 11.

Diváci: 1200.