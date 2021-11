Pořád to nejde. Děčínští basketbalisté zůstávají i po sobotním utkání s Pardubicemi na třech výhrách a jsou stále na desátém místě tabulky. Bekse doma podlehli 79:87.

Děčínští basketbalisté doma podlehli Pardubicím. Jejich situace je zase složitější. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Do utkání přitom lépe vstoupili svěřenci Tomáše Grepla. První čtvrtku sehrál Děčín dobře a dostal se do pětibodového náskok. Ten se začínal rozplývat už před prvním poločasem, Pardubice do přestávky jeden bodík stáhly.