Děčínští basketbalisté Nymburk nepřekvapili. Ačkoliv nastoupili oslabení a neodehráli vůbec špatný zápas, domů se vracejí s porážkou 87:73. První dvě místa v tabulce se tak Válečníkům vzdalují.

Z basketbalového utkání nadstavby Kooperativa NBL Nymburk - Děčín (87:73) | Foto: Tomáš Laš

Severočeši nastoupili bez klíčového střelce Svobody, do utkání nenastoupili ani Mach s Jansou. Přesto svěřenci Tomáše Grepla vlétli do utkání bez respektu a dostali se do vedení. Ve druhé čtvrtině ovšem předvedli menší výpadek, který se ukázal, jako klíčový. Do poločasu byl Nymburk o sedm bodů napřed, náskok si pak hlídal a ještě ho navýšil.

„Začnu tím, že jsem na zápase našel jedno pozitivum. První čtvrtinu jsme vyhráli o sedm bodů a to se nám v Nymburce ještě nepovedlo. Domácí se pak vrátili do hry, výrazně k tomu pomohl Gilyard, který ukázal, že je opravdu výborný střelec. Jakmile se domácí dostali na plus deset, neměli jsme sílu se do utkání vrátit. Odehráli jsme relativně slušný zápas. Bohužel to vypadá, že nám v týmu řádí nějaká viróza,“ hodnotil utkání Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Vzájemná bilance obou týmů je tak srovnaná (2:2), ovšem na skóre vede Nymburk. Ten Válečníkům na druhém místě opět odskočil, Děčín se tak bude hlavně soustředit na udržení v první čtyřce.

„Klíčem byl fakt, že jsme do týmu dokázali nalít sebedůvěru. Ze začátku tam byl asi přílišný respekt z Děčína, který má výbornou formu, navíc je to vítěz poháru. Hodně nám pomohla druhá čtvrtina. Měli jsme více zbraní, než soupeř. Doufám, že nám to ještě více zvedne sebevědomí,“ pravil Pavel Budínský, asistent nymburského trenéra.

ERA Basketball Nymburk - BK ARMEX Děčín 87:73 (17:24, 49:42, 70:58)

Body: Gilyard 20 (5x 3, 5 asistencí), Watson 15 (TH 7/10, 6 získaných faulů), Lockett 14 (2x 3), Kovář 12 (2), Benda 9 (1x 3, 7 doskoků), Rylich 5 (1x 3), Sehnal 5 (1x 3, 7 doskoků, 5 asistencí), Palyza 4 (1x 3), Kříž 2, Boeheim 1 - Nichols 18 (2x 3, 8 získaných faulů), Pomikálek 15 (2x 3), Walton 14 (2x 3, 6 asistencí, 3 zisky), Josipovič 8, Kroutil 6 (2x 3, 9 doskoků), Bruner 4, Žikla 3 (1x 3), Macháč 3, Rozsypal 1, Bobek 1.

Střelba za 2 body 14/29:14/29, za 3 body 13/31:9/35, TH 20/31:18/28. Doskoky 45:35 (útočné 12:11), asistence 22:16, ztráty 13:12, fauly 26:25. Diváci: 850.

Nadstavba A 1: 1. Brno 23/9, 2. Nymburk 22/9, 3. Děčín 20/12, 4. Ústí n. L. 18/12, 5. Pardubice 16/14, 6. Opava 15/16, 7. Kolín 15/16, 8. Ostrava 15/16.