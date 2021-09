Bylo to po dlouhé době ligové utkání s fanoušky v zádech. Bohužel to na vítězství nestačilo. Severočeši sehráli s Ostravou vyrovnané utkání, nakonec ale slavil soupeř po výsledku 73:70. V hledišti byl například Robert Landa, Luboš Stria, nebo ex-děčínský Lamb Autrey. Nechyběli samozřejmě skvělí fanoušci Děčína.

Děčínští basketbalisté vstoupili do nové sezony Kooperativa Národní basketbalové ligy. Do ARMEX Sporcentra, neboli Maroldovky, si našlo cestu pět stovek fanoušků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.