„Porážka nás samozřejmě moc mrzí. Měli jsme tam dobrý úsek, kdy jsme soupeře zaskočili. Ale Olomoucko ukázalo, že i bez Douglase je velmi kvalitní celek,“ posteskl si kouč děčínských basketbalistů Tomáš Grepl.

„My máme z výhry obrovskou radost, v Děčíně je to vždy těžké. Odehráli jsme dobrý zápas, hráči předvedli to, co chtěli,“ liboval si trenér Olomoucka Predrag Benáček.

Zápas se lámal ve druhém poločase, kdy domácí v jednu chvíli vedli 61:47. Pak ale na Děčín přišlo střelecké trápení a hosté začali dotahovat. Přesto Válečníci ještě v poslední čtvrtině vedli, náskok ale neudrželi. A připsali si desátou ligovou porážku v sezoně.

„Soupeř postavil od začátku zónovou obranu, nám chvíli trvalo, než jsme zjistili, co s tím máme dělat. Z toho pramenili triviální ztráty, které nás stály hodně bodů. V koncovce jsme to nezvládli a to nás mrzí,“ dodal Grepl.

„Je škoda úseku, kdy jsme byli ve vedení o čtrnáct bodů a nedokázali to ještě navýšit. Škoda také koncovky, kde jsme měli nějaké ztráty a vyrobili nějaké chyby,“ poznamenal děčínský basketbalista David Žikla.

BK ARMEX Děčín – BK Olomoucko 94:98 (23:25, 46:41, 70:66)

Nejvíce bodů: Autrey 26, Carlson 15, Vukosavljevič 12, Pomikálek 11, Šiška 10 – Morgan 36, Palyza 25. Trojky: 14/30 – 13/26. TH: 10/11 – 17/27. Fauly: 25:20. Diváci: 1025.