„Začali jsme velice dobře. Vstup se nám opravdu povedl, což v minulých zápasech nebylo pravidlem. První čtvrtku jsme vyhráli, ale Hradec se pak zvedl, protože má zkušenou sestavu. My si nemůžeme myslet, že ho ubráníme na pětadvaceti bodech v prvním poločase. To se také naplnilo a Hradec nám trochu odskočil. Ve třetí čtvrtce jsme se však vrátili do zápasu a vedli jsme. Jenže hosté mají velmi dobrou útočnou kvalitu, udělali šňůru 0:13, a to nakonec rozhodlo o naší porážce,“ smutně pravil Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

„Chtěli jsme odčinit ostudnou prohru v Opavě a věděli jsme, že Děčín je momentálně pod tlakem. Jenže do zápasu jsme nevstoupili dobře, na druhou stranu jsem viděl, že dobře bráníme a jen neproměňujeme své šance. Postupem času jsme získávali nějaký rytmus také v útoku, jakmile jsme se přes domácí dostali, měli jsme to pod kontrolou. Ve druhé půli vyšplhal náš náskok na dvacet bodů a závěr byl už jen o dohrání. Podle mě to byla zasloužená výhra,“ pochvaloval si Lubomír Peterka, kouč Hradce Králové.

Děčín bodově opět táhl Matěj Svoboda, který nasázel 24 bodů. Jeho spoluhráči se ale nepřidali. „Strašně těžce se mi to hodnotí, protože je to stále stejný příběh. Máme dobrý nástup, vypadá to dobře, ale druhá čtvrtina je úplně tragická - spousta zbytečných ztrát, lehkých útočných doskoků soupeře a obdržených košů. V poslední čtvrtině už jsme byli v úzkých, protože náskok soupeře vyrostl na dvacet bodů. Je fajn, že jsme se v posledních pěti minutách pokusili o tlak, ale pokud chceme něco vyhrát, musíme tohle předvádět celých čtyřicet minut. Nechápu, proč takhle nehrajeme celý zápas, proč jen poslední minuty. Štve mě to a spoustu chyb beru na sebe. Musíme trénovat, trénovat a trénovat, zvednout hlavu a začít vyhrávat, pokud chceme v této sezóně něčeho dosáhnout,“ má jasno Svoboda.

„Pro nás to je veliké zklamání, protože na Hradec jsme si věřili a chtěli jsme ho zvládnout. Snažíme se hráče nabudit jak nejvíce to jde, protože umíme hrát agresivně, ale bohužel těch hluchých pasáží máme v utkání stále moc, a to nás stojí lepší výsledky,“ dodal Tomáš Grepl.

BK ARMEX Děčín - Královští Sokoli 68:82 (16:11, 28:34, 49:61)

Body: Svoboda 24 (3x 3, 8 doskoků, 7 získaných faulů), Kotásek 11 (1x 3), Šiška 11 (1), Dodd 9 (12 doskoků), Kroutil 8 (2x 3), Mach 3, Žikla 2 - Pešakovič 28 (3x 3, 7 doskoků, 4 zisky, TH 9/11), Sedmák 12 (1x 3), Škranc 12 (1x 3, 10 doskoků), Vujovič 11 (1x 3), Peterka 8 (2), Stamenkovič 7 (1x 3, 5 asistencí), Šoula 4.

Střelba za 2 body 15/40:20/41, za 3 body 7/26:9/30, TH 17/23:15/19. Doskoky 42:49 (útočné 14:15), asistence 10:13, ztráty 13:12, fauly 20:21. Diváci: 490.