„Za první poločas si pochvalu určitě nezasloužíme. Dobře zakončoval Craig. Ale bylo to těžké, když jsme měli jenom čtyři střelce,“ kroutil hlavou Tomáš Pomikálek, děčínský kapitán, který nasázel 26 bodů.

„První půli jsme prospali. Opava byly tři čtvrtiny tvrdší a agresivnější,“ přiznal Tomáš Grepl, kouč Válečníků.

Severočeši předvedli nejlepší úsek po změně stran. Náskok Opavy stáhli na čtyři body, ve vzduchu byla cítit snaha o obrat. Jenže Děčín doplatil na fauly. Kvůli nim dohrál Eudy, čtyři fauly pak nasbíral Osaikhwuwuomwan. Opava naplno využila výškovou převahu a raduje se z postupu mezi poslední čtyři.

„Mrzí nás to. O Final Four jsme se chtěli poprat, byla šance ho i pořádat. S takovým soupeřem se musíme vyvarovat tak dlouhých pasáží, kdy dává lehké koše z nájezdu a my tam nejsme,“ dodal Grepl.

Děčín se tak bude soustředit pouze na souboje v nadstavbové skupině A2. V sobotu 5. února se od 18 hodin představí na půdě Jindřichova Hradce.

BK ARMEX Děčín - BK Opava 85:94 (19:25, 37:49, 66:70)

Střelci: Pomikálek 26, Osaikhwuwuomwan 21 (10d), Nichols a Svoboda 12, Šiška 8 (7as), Kroutil 4, Eudy 2 - Gniadek 22, Kouřil 17, Šiřina 16, Markusson 14 (14d), Jurečka a Dragoun 7, Švandrlík 6, Slavík a Zbránek 2, Kvapil 1.