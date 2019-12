Poslední zápas v tomto roce výsledkově zvládli na jedničku. Díky trojce Autreyho zaokrouhlili děčínští Válečníci vítězství nad Ostravou na 100:76. Rok 2019 tak zakončili basketbalisté Děčína na osmém místě ligové tabulky.

LOUČENÍ. Děčínští basketbalisté se s rokem 2019 rozloučili vítězstvím nad Ostravou. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Válečníci splnili „povinnost“ a připsali sedmou ligovou výhru. „Ale v prvním poločase to nebylo dobré. Hráli jsme jako dorostenci. Vliv na to měla vánoční pauza. Od začátku nám nešly nohy. Ačkoliv jsme dali padesát bodů, nebyl to dobrý výkon,“ zachmuřil se děčínský kouč Tomáš Grepl.