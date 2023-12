Děčínští basketbalisté urvali na půdě USK Praha těsnou výhru 79:77, vyhráli počtvrté v řadě a upevnili si pozici v horní polovině tabulky.

Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Do úvodní čtvrtiny vstoupil lépe hosté, se kterými domácí USK držel krok jen do stavu 4:4, následně vzal režii první hrací části do svých rukou celek trenéra Grepla. Za stavu 6:15 si domácí lodivod Kuhn musel vzít první timeout. Mladý tým sov si slova svého trenéra vzal k srdci a do konce čtvrtiny USK dotáhlo na 16:20.

Druhou hrací část otevřeli lépe naopak domácí. Jako první se za tři body trefil Švec, později mu dvěma šestkami sekundoval Samoura a rázem bylo vedení 21:20 na straně domácích. První body zaznamenal lídr Děčína Svoboda a odstartoval šesti bodovou šňůru hostů. Ke slovu se však přihlásili pražští Samoura a Švec, kteří první poločas uzavřeli s 13 a 12 bodovým účtem a hlavně díky nim stáhli sovy náskok hostů minutu do konce na jeden bod. V úplném závěru však zabodovali ještě zkušení Šturanovič a Walton a do šaten se šlo za stavu 35:40.

Druhou polovinu zápasu otevřel v obrovském tempu zejména domácí rozehrávač Johnson II, který zaznamenal během 3 minut 9 bodů a nastartoval domácí celek za obratem. Divákům se ukázal výstavním blokem také Petružela, jehož akci zakončil úspěšnou and-one akcí Vyroubal. Děčínský pivot Šturanovič zaznamenal rychlých 6 bodů, no oslava po vydřeném třináctém bodě byla potrestána již čtvrtou osobní chybou a následně putoval na lavičku. Třetí čtvrtinu uzavřeli zejména díky skvělému útoku domácí s náskokem 65:62.

Závěrečná čtvrtina přinesla opět několik bodových zvratů. Sedm bodů v řadě přineslo válečníkům vedení 65:69 Na straně hostů však nastalo bodové sucho a přes 6 minut nebyli hosté schopni proměnit žádnou z jejich střel. Navíc se jim v úvodu čtvrtiny vyfauloval bodový lídr Šturanovič a USK zavelil do útoku. V něm domácí proměňovali důležité střely, i díky absenci prvního pivota host ísi na útočném doskoku sovy vybojovali několik druhých šancí, které proměnily. Bodovou odmlku prolomil minutu před koncem zápasu svým čtvrtým bodem Carter, kterého v následujícím útoku doplnil Svoboda a na Folimance se schylovalo k dramatu.

Koncovku chtěl nájezdem za vyrovnaného stavu rozhodnout domácí Johnsonn II, ten byl však blokován a následně Carter proměnil koš s faulem, který byl navíc odměněn dalším trestným hodem za technickou chybu domácího trenéra Kuhna. Čtyři vteřiny před koncem proměnil trojku z rohu Samoura a zkorigoval na 76:77. Následoval timeout Děčína, po kterém domácí faulovali a v modrém hrající Kroutil následně proměnil oba trestné hody. Tři vteřiny před koncem byli o 3 body blíž k výhře hosté z Děčína. Následovalo vhazování pro USK, které po faulu na Johnosona II přineslo domácím dvě šestky. Johnson II první proměnil, ale pokus minout a vyrovnat střelou za dva mu už nevyšel. USK si po 5 domácích výhrách připsalo před očima domácích diváků prohru 77:79.

Frank Kuhn (trenér USK): Dnešní zápas zanechal nepříjemný pocit, hlavně kvůli tomu, že jsme měli výhru na dosah. Po velmi obtížném vstupu jsme ukázali velmi dobrý výkon hlavně ve třetí čtvrtině, kdy jsme skórovali 30 bodů. V závěru jsme udělali několik nesprávných rozhodnutí a Děčín si s tím následně poradil. Musíme si tento zápas pořádně zanalyzovat a pokusit se zlepšit náš výkon v příštím kole.”

Ondřej Švec (USK): Do zápasu jsme nevstoupili dobře, ale v prvním poločase jsme nakonec dostali 40 bodů, což nebylo tak hrozné. Ve druhé čtvrtině jsme svůj výkon zlepšili, ale Děčín proměnil těžké koše a nakonec jsme toto utkání prohráli. Trochu nám to zkomplikovalo pozici v tabulce, ale sezóna je ještě dlouhá a my v ní musíme určitě zaznamenat další výhry.

Tomáš Grepl (trenér Děčína): Dnes jsme odehráli velmi těžký zápas na Folimance. Zápas byl bojovný od začátku až do konce, žádný tým se neutrhl do žádného většího bodového vedení a rozhodovalo se až v koncovce. V ní jsme byli šťastnější. Zápas rozhodli drobnosti. Jsem rád, že jsem zde viděl na hřišti hrát hráče, které jsem zde naposledy viděl v mládežnickém programu USK. Strávil jsem zde krásných 7 let a dělá mi radost sledovat pokrok, který v basketbalu udělali a přeji jim všechno dobré v jejich basketbalové kariéře.

Myles Carter (DEC): Přijeli jsme do Prahy, kde jsme dosáhli těžce vydřené výhry v těsné koncovce. Jsme za výhru velmi rádi.

USK Praha - BK ARMEX Děčín 77:79 (16:20, 35:40, 65:62)

Body USK: Samoura 20 (3x 3, 9 doskoků), Johnson 15 (2x 3), Švec 15 (1x 3, 7 asistencí, 5 získaných faulů), Vyroubal 12 (1x 3, 6 asistencí), Petružela 10, Vlk 3, Faulkner 2.

Body Děčína: Walton 15 (2x 3, 8 asistencí, 3 zisky, 5 získaných faulů), Šturanovič 13 (5 získaných faulů), Pomikálek 10 (1x 3), Svoboda 10 (7 doskoků), Kroutil 10 (1x 3), Carter 7, Štěrba 6 (1x 3), Macháč 6, Slowiak 2.

Střelba za 2 body 17/37:22/36, za 3 body 7/18:5/18, TH 22/27:20/33. Doskoky 31:32 (útočné 11:11), asistence 24:22, ztráty 12:12, fauly 26:21. Diváci: 763.