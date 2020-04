„Vzpomínám na to hrozně rád. Beru to za jeden z mých dosavadních vrcholů basketbalové kariéry,“ ohlíží se za pět let starou záležitosti aktuálně hráč Pardubic.

Semifinále s Prostějovem, které Děčín vyhrál 3:2, odstartoval na severu Čech úžasnou euforii. Partu, který tehdy vedl trenér Pavel Budínský, posunuly do finále úspěšné zápasy na domácí půdě. „To byl jeden z klíčových faktorů našeho postupu. Ani jeden tým doma neprohrál. My jsme doma vyhráli všechny tři zápasy, to bylo tehdy důležité,“ přiznal.

Reprezentační rozehrávač dostával v play-off opravdu hodně prostoru. Ve třech finálových zápasech proti Nymburku strávil na hřišti v průměru 37 minut. „V play-off se na únavu nehraje. Člověk se vybičuje a může jít až za práh svých možností. Pamatuji si, že i když jsme byli všichni z celé sezóny rozbití, tak na play-off jsme se semkli a žádná únava na nás nebyla znát,“ pokýval hlavou.

Vedení děčínského basketbalového klubu se rozhodlo, že domácí finálový zápas sehraje na zimním stadionu. Později se ukázalo, že to byla opravdu výborná volba. „Jak už jsem řekl, beru to jako jeden z nejhezčích zážitků mé kariéry. Nikdo nečekal, že se vůbec dostaneme do finále. A ještě k tomu zaplníme zimní stadion. Pamatuji si, že když jsme vyběhli na zimáku na hřiště, tak mi skutečně běhal mráz po zádech,“ zdůraznil.

Válečníci tehdy odehráli výborný první zápas. V prvním finále na půdě Nymburka dlouho drželi krok, nakonec těsně prohráli. Další dva zápasy už byly v režii favorita. „První zápas bývá většinou nejtěžší. A to se potvrdilo. My se docela drželi ale bohužel prohráli. Další zápasy už byly jednoznačnější. Přesto si myslím, že jsme byli ve finále Nymburku důstojným soupeřem,“ má jasno.

Pro Děčín to nebylo jediné finále. „Jaké finále bylo nejlepší? To se asi nedá říct jednoznačně, co přesně bylo nejlepší. Ale chvíle, kdy jsme se poprvé dostali do finále, mělo své kouzlo. Naplněný zimák, výborná parta. Ale i další sezóny byly také parádní,“ řekl.

„Rituál v play-off? Nějaký jsme měli, ale abych pravdu řekl, tak už si to nepamatuji. Já osobně jsem žádný talisman neměl. A nějaká perlička? Už je to dlouho, to fakt nevím,“ uzavřel vše s úsměvem.