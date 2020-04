„Feši“ má tak před sebou novou výzvu v podobě dalšího angažmá. „V téhle situaci je těžké, hledat si něco nového. Ale nějaké nabídky mám. Tak uvidíme, jak to dopadne,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

Lukáši, jak jste přijal fakt, že s vámi vedení BK ARMEX Děčín neprodloužilo smlouvu?

No, samozřejmě mě to mrzelo. Ale takový je basketbalový život. Takže si myslím, že jsem se s tím srovnal v pohodě.

Čekal jste, že se blíží váš konec v Děčíně?

Neměl. O všem jsme se bavili až po předčasném ukončení sezóny. Popravdě jsem ale sám tušil, že se něco takového může stát. Přeci jen sezóna nebyla úspěšná. Jak z týmového hlediska, tak z mého osobního pocitu. V hlavě jsem se snažil být připravený na všechny možné varianty.

V dresu Válečníků jste odehrál tři sezóny. Jaké byly?

Občas to bylo jako na horské dráze. Série porážek střídaly série vítězství. Když to vezmu zpětně, tak jsem v prvním rozhovoru po přestupu do Děčína říkal, že bych si chtěl zahrát finále. A to se povedlo. V tomhle ohledu můžu být spokojený. Co se týče mých výkonů? Nebudu lhát, čekal jsem, že to bude lepší.

Co vám osobně chybělo?

Je hodně těžké to popsat. Myslím si, že to byla hlavně větší stabilita mých výkonů. To byl asi můj největší problém.

Jste stále ještě v Děčíně?

Jelikož mám stále platnou smlouvu v Děčíně, tak jednu podle individuálního plánu, který dostali všichni hráči. Část plánu si občas plním právě i v Děčíně. Takže to není tak, že bych odtud úplně zmizel.

Trénujete s větší skupinou?

To bych úplně neřekl. Spíše je to postavené také, že se občas s někým domluvím a jdeme si třeba zaběhat. Ale rozhodně to není tak, že bychom týmově trénovali.

Máte už nějaké nabídky z jiných klubů? Díky koronaviru je budoucnost řady sportovních týmů těžko předvídatelná.

Je pravda, že to není úplně ideální doba. Nikdo pořádně ještě neví, jak to všechno bude v příští sezóně vypadat. Nějaké týmy z Česka se mi už ozvaly, mají určitý zájem. Uvidíme, jak to všechno dopadne.

Posunulo vás děčínské angažmá ve vaší kariéře?

Určitě. Poznal jsem nové prostředí a nové lidi. Jsem zase o něco zkušenější. Takže mě to nějakým způsobem posunulo.

Co na tuhle situaci řekl váš otec Dominik?

Upřímně? Ani si už nevzpomenu, jaká byla jeho bezprostřední reakce. Jak jsem se to dozvěděl, tak jsem to okamžitě řekl svým nejbližším. Všichni se mě snažili povzbudit, že najdu něco jiného a že změna je někdy dobrá.

Nové angažmá pro vás bude jistě další výzvou. Je to tak?

Máte pravdu. Budu to brát jako novou výzvu. Kdyby to tak nebylo, tak už bych basketbal vůbec nemusel hrát. Celý život je přece o výzvách.