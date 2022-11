Utkání to bylo jako na houpačce. Pražané do něj vstoupili skvěle, v první čtvrtině Děčínu nastříleli 25 bodů a dostali se do vedení. Svěřenci Tomáš Grepla ale ve druhé desetiminutovce přidali v obraně, skóre otočili a v poločase šli do pětibodového náskoku.