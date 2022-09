Klíčem k úspěchu byly povedené čtvrtiny na úvod a závěr duelu, kde Děčín ve své nejsilnější sestavě jasně dominoval a nedal soupeři šanci. Kromě vítězství bylo plusem, že domácí trenér, Tomáš Grepl, mohl dát šanci celé lavičce a všichni hráči se pak zapsali do listiny střelců. Dlužíme vám výsledek zápasu, Děčín vyhrál 87:52.

Sobotní program děčínské skupiny tedy bude: 15.30 NH Ostrava - Královští sokoli, 18. 00 BK ARMEX Děčín - Slavia Praha

Trenéři po utkání Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Zápas byl pro nás dobrý, protože Hradec v určitých pasážích ukázal, že svoji kvalitu má. A až se k týmu připojí Peterka, Mandalinič a Svojanovský, budou rozhodně nepříjemným soupeřem. Takže výsledek nijak nepřeceňuji, protože liga bude úplně o něčem jiném. Ale za utkání jsem samozřejmě rád. Našich devatenáct ztrát je velmi špatné číslo, už po první čtvrtině jsem na to upozorňoval hráče, protože jsme jich měli sedm. Paradoxně jsme přesto vyhráli v první čtvrtce o šestnáct bodů. Naopak ve druhé čtvrtce se hra vyrovnala, ale my jsme měli jen dvě ztráty. Musíme si daleko více vážit míče, protože s podobným počtem ztrát je velice těžké vyhrát zápas v KNBL.

Lubomír Peterka, Královští sokoli: „Samozřejmě, že jsem chtěl, abychom vzdorovali Děčínu déle, ale na druhou stranu dostali příležitost mladí hráči, kterým zápas ukázal zrcadlo toho, jak to v lize vypadá. A někteří musí sakra přidat. Pro nás to byl přípravný zápas, protože bylo jasné, že asi nevyhrajeme, ale někteří hráči mě hodně zklamali. Ve druhé a třetí čtvrtce Děčín začal střídat hráče a hra se vyrovnala, ale pokud hráli hlavní sestavy, nebyli jsme schopni vůbec vzdorovat. Děčín zaslouženě vyhrál, my máme na čem pracovat.”

BK ARMEX Děčín - Královští sokoli 87:52

Body Děčína:Svoboda 14 (1x 3, 8 doskoků), Josipovič 12, Walton 11 (1x 3, 9 asistencí, 7 zisků), Nichols 11 (1x 3), Kroutil 8 (2), Mach 8 (8 doskoků), Pomikálek 7 (1x 3, 8 doskoků), Rozsypal 6 (2x 3), Žikla 4, Macháč 2, Bobek 2, Sertič 2.

Body Sokolů: Šuranovič 17 (6 doskoků), Dvořák 11 (2x 3), Kábrt 7 (6 doskoků), Škranc 6, Goga 5 (1x 3), Vlahovič 2, Kalný 2, Vondra 2, Vlček 0.

Střelba za 2 body 16/34:17/35, za 3 body 9/33:13/29, TH 13/26:19/27. Doskoky 44:44 (útočné 15:10), asistence 13:23, ztráty 14:12, fauly 27:23.