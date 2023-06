Opona se zvedá, velké finále Národní basketbalové ligy dnes začíná. Děčín stojí před historickou šancí. Nebude se sice hrát před zaplněným zimním stadionem, jak tomu bylo s Nymburkem, avšak po nedávném zlatém triumfu v Českém poháru má mužstvo děčínských Válečníků fazonu a leckdo tuší, že proti Opavě není bez šance. „Já si ale troufnu říct, že favoritem finálové série je Opava,“ krotí v rozhovoru pro Deník euforii a až příliš velká očekávání Tomáš GREPL, 46letý trenér BK Armex Děčín.

Trenér děčínských basketbalistů Tomáš Grepl. | Foto: Deník/Karel Pech

Finále se hraje na tři vítězná utkání a Děčín jako lépe postavený tým bude mít výhodu domácího prostředí. První duel začne v rekordně rychle vyprodané hale v Maroldově ulici dnes v 18.30.

Jaká je pohoda v týmu?

Atmosféra je výborná. Už od vyhraného finále Českého poháru, což je největší úspěch této sezony, doslova vynikající. Ne, že bychom měli splněno, ale po dvou třech nepříliš povedených letech, kdy se tady budovala nová kostra týmu, hodně hráčů končilo a za pochodu se nahrazovali mladšími, jsme dosáhli na obrovský úspěch, z kluků všechno jakoby spadlo. Pohoda se po zisku poháru projevila v závěru základní části i v play off, kdy jsme zvládli těžkou čtvrtfinálovou sérii s Ostravou a teď dotáhli i tu semifinálovou s Pardubicemi.

A teď se chystáte na poslední sérii, finálovou s Opavou…

Hned od té chvíle, kdy Opava vyhrála poslední zápas V Nymburce.

Ve finále si soupeře asi vybírat nemůžete, ale bude pro vás Opava „hratelnější“ než tradiční finalista Nymburk?

Já se musím přiznat, asi jsem se neukázal jako moc dobrý tipér. U šestého zápasu v Opavě jsem si myslel, že to zvládne Opava, u sedmého střetnutí v Nymburku jsem zase více věřil Nymburku a dopadlo to přesně opačně. Oba zápasy jsem viděl, Opavu doma v televizi, v Nymburce jsem byl osobně naživo. A vyšla na nás Opava, která má v tuto chvíli neuvěřitelnou momentální formu. Před trenérem Petrem Czudkem velký kredit, jak mužstvo dokázal na klíčovou část sezony vyladit.

Jak se vám opavský výkon v sedmém, tedy posledním a rozhodujícím semifinále, líbil?

Opavští jsou dlouho pohromadě, naplno se ukázalo vyladění mančaftu na ta nejdůležitější střetnutí sezony, ta zmiňovaná soudržnost a obrovské chtění. Zápas sedl Opavě skvěle a třebaže i Nymburk měl v určitých fázích střetnutí nějaké šance, tak Opava chtěla do finále víc. Je v něm a teď narazí na nás.

Dnes začínáte před vlastním publikem. Předpokládáte, že výhoda domácího prostředí bude opět extra důležitá? Už i v semifinálové sérii Děčín – Pardubice (4:3 na zápasy) vyhrávala domácí mužstva…

Máme nejlepší fanoušky v celé republice, ale já si úplně nemyslím, že by ta „domácí zóna“ byla úplně rozhodující faktor. Je sice pravda, že jsme v sezoně doma dvakrát Opava porazili a dvakrát prohráli v Opavě, ale hlavně ty naše domácí zápasy tady v Maroldovce byly hrozně vyrovnané. Jestli si dobře pamatuji, tak to bylo jednou o tři a jednou pět bodů, což je nicotný rozdíl.

Co tedy může být ten rozhodující faktor X?

Pro nás i Opavu bude důležité, kdo první urve venkovní zápas. Ať už první nebo třetí v případě Opavy nebo druhé či čtvrté střetnutí v našem případě. Domácí prostředí nebude hrát až takovou roli, poněvadž Opava se dokáže se soupeřem popasovat i před jeho publikem, což ostatně prokázala už v Nymburce. Naprosto precizně byla 40 minut koncentrovaná a dá se říci, že po zásluze vyhrála sedmý zápas, protože byla lepší.

Jak probíhala tento týden příprava mužstva?

Pondělní den jsme využili k regeneraci, aby hráči ty šrámy a škrábance po náročné sérii s Pardubicemi, které mimochodem hrály velice dobře, alespoň trošku zahojili. V úterý jsme měli lehčí trénink a ve středu a ve čtvrtek jsme se už vyloženě herně připravovali na první páteční zápas.

Co od něj očekáváte?

Opava hraje hodně trpělivě, v sedmém zápase v Nymburce praktikovala 30 minut zónovou obranu, která nám v celé sezoně dělá problémy. My se na to musíme připravit. V pátém i sedmém zápase jsem v Nymburce Opavu osobně sledoval a troufnu si říct, že favoritem finálové série je ona. Výkony proti Nymburku, který se také postupně zlepšoval, byly úžasné. My se ale budeme prát, půjdeme do toho s otevřeným hledím a budeme bojovat tak, jak jsme bojovali celou sezonu. A uvidíme, jaký bude ve finále výsledek…

Můžete být na jednu stranu v klidu, že už jste sezonní ambice ziskem Českého poháru a postupem do finále předčili nad veškerá očekávání?

Už od přípravy, která nebyla perfektní, ale slušná, jsme tušili, že sezona bude zajímavá. A jsme za ni rádi hlavně kvůli fanouškům, kteří si s námi za poslední dva tři roky, zejména v domácím prostředí, moc radosti neužili. Jsme rádi, že jsme je nalákali zpět do haly a že jsme v nich opět probudili basketbalové nadšení.