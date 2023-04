Často se ve filmech roztleskávačky vyobrazují jako slečny, co mají za úkol vypadat dobře a mávat třásněmi. Takhle to ale rozhodně není. Cheerleading je moderní týmový sport, kde se tanec prolíná s gymnastikou, akroby, stunty (zvedačky), a u toho všeho je teprve potřeba vypadat dobře a mávat třásněmi.

Děčínské roztleskávačky Warriors Cheerleaders. | Foto: Andrea Dostálová

Roztleskávačky vznikly za účelem rozproudění atmosféry při domácích utkáních svých týmů a Warriors cheerleaders neodmyslitelně patří k děčínskému basketbalu. Tento nadějný tým vznikl v roce 2017 a je momentálně tvořen 24 děvčaty ve věkovém rozmezí 5-14 let. Jsou rozděleny do dvou kategorií – děti (Warriors cheerleades PINK) a juniorky (Warriors cheerleades BLACK).

„Každá z nich by potvrdila, že tréninky nejsou jen o tanci a legraci, je to i o dřině, síle a týmovém chování. Díky své píli dosáhly i prvních úspěchů, a to čtyř bronzových, dvou stříbrných a jedné zlaté medaile ze soutěží v minulé sezóně. Každým rokem je vidět progres celého týmu, a to nejen podle počtu získaných medailí, ale především v kolektivu. Děvčata tvoří jednu velkou nerozlučnou partu, nedají na sebe dopustit, pomáhají si navzájem, a to bez ohledu na věkové rozdíly. To vše vede k celkové spokojenosti celého týmu,“ uvedla hlavní trenérka Andrea Dostálová.

Pokud se chceš i ty stát členem Warriors cheerleders, bavit se na domácích zápasech děčínských válečníků Bk Armex Děčín, vystupovat nejen na soutěžích a dalších akcích jako je Mladé Labe, Labský Streetbalový pohár a další, pokud se chceš naučit něco nového a užívat si přátelské atmosféry, přijď se podívat na trénink každé úterý v tělocvičně děčínského gymnázia od 16.30 do 18 hodin nebo čtvrtek v basketbalové hale (Maroldova 2) nebo rovnou přijď ukázat, co umíš.

Pro více informací můžete volat na číslo +420 736 203 250.