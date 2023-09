Hned první zápas Kooperativa NBL si nestranný divák musel užít. Děčínští Válečníci předvedli v obraně šílenou první čtvrtinu, přesto náskok Pardubic na poslední chvíli srovnali a vynutili si prodloužení. To nezvládli, proto začali sezonu porážkou 111:112. Ve druhém prodloužení.

Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„My jsme si ten zápas prohráli v první čtvrtině, kde jsme dostali 37 bodů. Je malý zázrak, že jsme se dokázali vrátit zpátky. O všem rozhodla právě ta úvodní čtvrtina a tragická úspěšnost trestných hodů,“ přiznal Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Válečníci to ze začátku nezvládali v obraně, v poločase jim Pardubice nastřílely 55 bodů, Děčín byl minus 11 bodů. V poslední části hry ale smazal osmibodový náskok soupeře a vynutil si prodloužení. Rozhodlo se až v tom druhém, Beksa nakonec byla lepší o jediný bod.

„Chtěl bych úvodem pogratulovat fanouškům Děčína, opět vytvořili bouřlivou kulisu. Domácí proti nám opět odehráli skvělý zápas, škoda, že jsme v poločase neměli větší náskok. Děčín zdobil útoční doskok, v prvním prodloužení byl lepší, ale nakonec tam trefil těžkou střelu Matěj Burda a my vyhráli,“ konstatoval Dino Repeša, trenér Pardubic.

Zápas nabídl hned sedm střelců, kteří překonali dvacetibodovou hranici. Domácí táhl kapitán Tomáš Pomikálek, který dal 23 bodů a měl 14 doskoků. Na druhé straně řádil 29bodový Alford.

„Pardubičtí byli na začátku hladovější než my, přijeli precizně připravení, začali hrát hned od první vteřiny. Než jsme nasáli tempo hry, tak jsme byli ve velké ztrátě. Ve druhém poločase to byla naše klasická bitva. My se musíme poučit, udělali jsme moc chyb,“ dodal Grepl.

BK ARMEX Děčín - BK KVIS Pardubice 111:112 pp (25:37, 44:55, 63:71, 91:91 - 20:21)

Střelci Děčín: Pomikálek 23 (14 dos), Walton 21 (13 as), Šturanović 20, Svoboda 20, Cubbage 11, Kroutil 8, Macháč 6, Mach 2.

Střelci Pardubice: Alford 29, Šafarčík 23, Brunk 21 (10 dos), Vyoral 15, Škifić 7, Burda 6, Štěrba 5, Pekárek 4, Švrdlík 2.