Zklamání. Velké zklamání. Přesně takové pocity panovaly v kabině děčínských basketbalistů po druhém prohraném finále. Válečníci před návštěvou sezony podlehli na opavské palubovce 82:85. V sérii tak prohrávají 0:2, v úterý od 18.30 budou odvracet konec sezony.

Tomáš Pomikálek ve druhém utkání na půdě Opavy. | Foto: Deník/Petr Widenka

Svěřencům Tomáše Grepla nepomohl v Opavě ani heroický výkon kapitána Tomáše Pomikálka. Ten i před zdravotní neduhy nasázel 26 bodů a hlavně trefil sedm pokusů za tři body. Všechno ale bylo k ničemu.

„Co nám chybělo? Více štěstí. Byl to zase neskutečně vyrovnaný zápas. Sice jsme tam pak ztráceli deset bodů, ale dokázali se vrátit. V závěru to tam Zbránek trefil a my už nestihli reagovat. Možná škoda, že jsme si Opavu nechali utéct. Rozhodně jsme nebyli horším týmem, ale nic z toho nemáme,“ kroutil hlavou zkušený Pomikálek, který v pondělí obíhal doktory.

Právě on a A.J. Walton nejsou zdravotně fit a na jejich startem ve třetím finále visí otazník. „Čeká nás magnetická rezonance a ta ukáže víc. Uvidíme, jak to bude vypadat,“ pokrčil rameny.

V prvním zápase Válečníky táhli Walton s Nicholsem. V tom druhém ale dohromady zaznamenali pouze patnáct bodů. „Je jasné, že Opava moc dobře ví, že Ty i A.J. jsou naše opory. V prvním zápase dali dohromady snad přes padesát bodů, v tom druhém už se na ně soupeř připravil. Ale nemůže to stát jenom na nich, jsme tam i my další, kteří je v takovém případě musíme zastoupit,“ má jasno.

Děčín je v kritické situaci. Ztratil první zápas, kdy prohrál v play-off poprvé na domácí půdě, pak padl před více než třítisícovým opavským davem. „Ty zápasy byly vyrovnané, rozhodovaly maličkosti. Nikdo by se nedivil, kdybychom teď vedli 2:0 na zápasy. Ale je to obráceně. Nic ale nevzdáváme, teď Opavě ukážeme děčínské peklo a všichni věříme, že to zvládneme a vrátíme se zpátky do série. Rozhodně na to máme,“ burcuje Pomikálek celý tým.

Letošní finále má po dlouhých letech punc vyrovnanosti. Není to už jasná záležitost v podání Nymburka. „Já si to finále neskutečně užívám. Myslím si, že stejně to mají i všichni, kteří to sledují. Věřím, že to zaznamenali i lidé, kteří basket zase tak nesledují. Je to konečně finále, kdy mají oba týmy titul na dosah. Všichni to víme,“ konstatoval.

Co tedy zlepšit, aby hráči BK ARMEX Děčín v úterý vyhráli a zažehli tak opět plamínek naděje? „Musíme zlepšit doskoky. Ale hlavně nesmíme dávat Opavě druhé šance. To je to, co nás sráží. Opavané nás pak za to trestají a my na to doplácíme,“ vysvětlil.

Na závěr se Tomáš Pomikálek vrátil ke svém trojkové smršti v nedělním utkání, kdy se právě díky němu Děčín vrátil zpátky do hry. „No, sedm trojek jsem snad v životě nedal. Nevím, prostě mi to sedlo a padalo to tam. Je to asi můj osobní rekord. Ale nakonec to nebylo nic platné,“ dodal na závěr.