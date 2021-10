„Brett přichází do našeho dresu a rázem se stane jedním z nejzkušenějších hráčů vzhledem ke svému věkui třem sezónám stráveným v kvalitní polské soutěži. Jeho posláním bude rozšířit naši současnou rotaci na pozici podkošových hráčů, odvádět poctivý basketbal na obou polovinách hřiště. Věříme, že rychle zapadne herně i lidsky,“ řekl pro klubový web Jakub Důra, sportovní manažer BK ARMEX Děčín.

Návrat Tomáše Pomikálka se blíží.Zdroj: facebookBrett má však i zkušenosti z Evropy, když po univerzitě zamířil do polského celku Polpharma Starogard Gdanski, kde strávil necelé dva ročníky s průměry 7,2, resp. 12,4 bodu a 3,7, resp. 6 doskoků na zápas v sezónách 2018/19 a 19/20. Na konec svého druhého ročníku se přesunul do kosovského KB Borea Peja, kde však stihl pouze 4 ligové zápasy. V minulém ročníku se Brett znovu vrátil do Polska, tentokrát do týmu HydroTruck Radom, kde zapisoval průměrně 6,7 bodu a 4,5 doskoku na zápas.

Dobrou zprávou pro celý Děčín je také fakt, že návrat kapitána Tomáše Pomikálka se pomalu blíží. „Pomi“ se těsně před startem sezony zranil v souvislosti s autonehodou. Tento týden podstoupil kontrolní vyšetření ruky, sundal sádru a má svolení k pomalému návratu na palubovku. Nyní ho čekají zhruba dva až tři týdny rehabilitace a posléze může do plného tréninku.

Děčín hraje v sobotu s Jindřichovým Hradcem. Jde o mimořádně důležité utkání, jelikož se setká poslední s předposledním týmem Kooperativa NBL. Utkání se hraje v Pelhřimově od 18 hodin. Pokud se vše podaří, mohl by do utkání naskočit i Brett Prahl.