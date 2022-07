„V první řadě chci poděkovat lidem z klubu, a to jak vedení, tak i hráčům za přijetí mne zpět po prvním roce. Jsem nadšený, že se vracím a že můžeme navázat na naší práci. Vloni jsme měli spoustu dobrých zápasů, dosáhli jsme na play-off a ukázalo nám to, co můžeme dokázat. Vím, kdo v týmu zůstává, také už jsou oznámeny nové příchody a věřím, že budeme silný tým, mé cíle a ambice jsou na další rok vysoké. Byl jsem v kontaktu s pár klukama z týmu a cítíme to podobně. Nemůžu už se dočkat začít znovu s nimi makat," řekl Ty Nichols pro klubový web.

Po povedeném angažmá v Kooperativa NBL si dával Ty na čas, přemýšlel o odchodu z ČR, měl i další nabídky z Kooperativa NBL, nakonec se však rozhodl vrátit do modrobílých barev a pokračovat tak ve své evropské stálosti. Ty stihl také 4 utkání v Alpe Adria Cupu, kde dosahoval průměry 15 bodů, 3,8 doskoku a 3,3 asistence.

V české nejvyšší soutěži ho zbzrdila zlomenina ruky, jíž utrpěl v utkání s Ostravou a musel tak vynechat část nadstavby A2. Po rekonvalescenci se však dostal zpět velmi rychle a pomohl Děčínu výraznou měrou překonat předkolo play-off.