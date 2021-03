Na sever Čech tak dorazí aktuální lídr „dolní“ nadstavbové skupiny. V základní části Tuři vyhráli oba vzájemné zápasy. Naposledy ale doma překvapivě podlehli poslednímu Olomoucku. „Svitavy mají zkušený tým, který je poskládaný kolem rozehrávače Romana Marka. Problémy nám budou dělat pod košem američtí hráči Johnson a Pinkston. Chceme zlepšit týmovou obranu jako celek a také doskok. Pak můžeme pomýšlet na úspěch. Máme zdravotní problémy, přesto ale doufám, že nastoupíme v nejsilnější možné sestavě,“ řekl Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Válečníci se netají tím, že by chtěli vyhrát skupinu A2. K tomu je ale potřeba zabrat, jelikož na Svitavy ztrácí dvě vítězství. „Po otřesném výkonu ve čtvrté čtvrtině a porážce doma s Olomouckem se musíme psychicky zvednout a vybojovat vítězství v Děčíně. Očekávám těžký zápas, ale určitě ho můžeme vyhrát,“ říká rozehrávač Marek Welsch.

„Jedeme do Děčína s vědomím, že musíme odčinit ostudnou prohru proti Olomoucku a zároveň si chceme udržet šanci bojovat o první místo ve skupině A2. Důležité bude uhlídat Ondru Šišku, který se dostává do formy z úvodu sezony. Nejdůležitější však bude náš výkon a to, jak se nám podaří vstoupit do obou poločasů. Především do třetí čtvrtiny, s čímž máme dlouhodobě problém,“ doplnil asistent trenéra Martin Novák.

„Jestliže chceme pomýšlet na vítězství, musíme oproti minulému zápasu zlepšit především obranu,“ má jasno Eduard Kotásek, rozehrávač děčínských Válečníků.