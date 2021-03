Samotný zápas, který začíná v děčínské Maroldovce v sobotu od 18 hodin, nabídne hodně otazníků. Domácí v něm nastoupí nekompletní, po karanténě, bez trenéra Tomáše Grepla a také kapitána Šimona Ježka. „Garantuji naprosto nepředvídatelné utkání. Zaručuji, že hráči odevzdají naprosté maximum,“ zdůraznil Robert Landa, který zaskakuje za hlavního kouče Tomáše Grepla, který aktuálně bojuje s koronavirem.

„Díky tréninkům se mi potvrdilo, jak mladý a nezkušený tým máme. S tím jde ale můj pocit, který z kluků mám. Jsou to charakterní borci, kteří se chtějí zlepšovat a mají potenciál,“ dodal Landa.

Olomoucko bylo defacto celou sezonu jasně na poslední místě. V nadstavbě ale chytilo dech a přeskočilo Ostravu. Tím pádem se zapojilo do boje o předkolo play-off. „Je těžké odhadovat, co nás čeká, protože soupeř se vrací do herního rytmu po karanténě. Musíme se soustředit především na vlastní výkon. Poslední dva zápasy se podařilo vyhrát, přesto jsme hodně chybovali v obraně a to nechceme opakovat. Musíme být důrazní, pod vlastním košem očekávám od hráčů vzájemnou výpomoc. Je to náročné, protože zápasy jsou rychle po sobě, je to ale jediná cesta k úspěchu. Věřím, že se nám může podařit vyhrát, je ale třeba dodržet stanovenou taktiku,“ říká trenér BK Olomoucko Michal Pešta.