„Děčín je tým, který hraje hodně fyzický basketbal. Šiška, Pomikálek a Kroutil jsou stěžejními hráči soupeře, které si musíme v obraně pohlídat. Velmi důležitý bude mimo jiné doskok na obou polovinách hřiště,“ řekl před zápasem ústecký trenér Antonín Pištěcký, jenž po nedávné sérii pěti porážek (a výhře v Prostějově) dostal od vedení klubu plnou důvěru.

Otázkou je, zda nastoupí lídr soupeře a kapitán Šimon Ježek v hale Slunety. Má potíže s tříslem a až těsně před utkáním lékařský štáb rozhodne, zda bude moci hrát. Otazník visí také nad pivoty Houškou a Gruntem.

Ani domácí nebudou v plné síle. Pištěcký musí postrádat křídelníka Spencera Svejcara a pivota Dalibora Faita.

Tým si za nástupce tahouna Svejcara, jenž v týdnu ukončil kvůli zdravotním potížím smlouvu a odletěl do USA, zvolil nového kapitána Ladislava Pecku. „Všichni víme o co se teď hraje, takže očekávám bojovné utkání, ve kterém může rozhodnout jedna jediná maličkost, třeba právě útočný doskok.“ zamyslel se Pecka.

Děčín bude usilovat o výhru, která by ho přiblížila elitní skupině. „Jako vždy nás čeká těžký protivník. Ústí prochází složitým obdobím, stejně jako my, způsobeným zraněními. Nicméně bude to těžký zápas, bude se hrát o hodně. Rakočevič, Šotnar, Autrey i Pecka mají velkou kvalitu a my musíme podat velmi dobrý výkon, abychom mohli uspět,“ konstatoval Tomáš Grepl, trenér BK Armex Děčín.

„Po smolné ligové prohře s USK budeme rozhodně znovu bojovat o první výhru v roce 2021. Pokud chceme pomýšlet na lepší postavení v tabulce, tak nám v sobotním derby nic jiného nezbývá. Věřím, ze si to všichni uvědomíme a k zápasu podle toho přistoupíme,“ doplnil křídelník Tomáš Pomikálek, jeden z nejzkušenějších hráčů Válečníků.

Zajímavý průběh mělo i první derby v děčínské Maroldovce: Ústí víceméně po celou dobu zápasu kontrolovalo vývoj, ale skvělý Šiška se postaral o obrat a zajistil svými body nejtěsnější možnou výhru 88:87 domácím.

O co se hraje?

Ve čtvrtek vedení soutěže v Pardubicích rozhodlo o nové podobě nadstavbové části a nově bude mít skupina A1 pouze 6 týmů a tím pádem stejný počet družstev bude v A2.

Vzhledem k postavení obou severočeských celků budou poslední kola, dnes se hraje v hale Slunety od 18.00 dvacáté, základní části hodně zajímavá.

Ústí nad Labem, momentálně na 6. místě (se stejnou bilancí jako 7. Pardubice a 8. Sokoli Hradec Králové), má náskok pouhé jedné výhry nad Děčínem, který je momentálně na 10. příčce (se stejnou bilancí jako deváté Svitavy).

Absence



Ústí nad Labem:

Spencer Svejcar – bývalý kapitán ukončil kvůli potížím s kotníkem sezonu a odletěl na operaci do USA.

Dalibor Fait – pivot patřící do širší české reprezentace má zraněnou kyčel, nenastoupí.

Děčín:

Šimon Ježek – lídr a kapitán Válečníků laboruje s tříslem a rozhodnutí o jeho účasti padne až těsně před dnešním zápasem (podle stavu).

Jakub Houška, Pavel Grunt – start podkošových hráčů je nejistý (oba trápí rameno)

Robert Landa – pivota trápí achillovka.