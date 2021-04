Ústečtí basketbalisté vstoupili do utkání dobře a zejména v první části díky výborné obraně dominovali, místy si vypracovali až devítibodový náskok (21:12). Ten však začal tradičně houževnatý Děčín ve druhé půli odkrajovat, a jelikož Sluneta v závěru druhé desetiminutovky absolutně vypadla z role, vyhráli Válečníci tuto část o osm bodů a do šaten šli s vedením 43:41.

Třetí čtvrtina přinesla úpornou bitvu, přesto v ní padlo celkem 51 bodů. Sluneta si dokázala vzít zpět alespoň čtyřbodový náskok především díky výbornému Tuckeru Haymondovi, i přesto šel však do posledního dějství o bod lepší Děčín. Ten táhl opět výtečný rozehrávač Ondřej Šiška, jenž kraloval i trojkovému festivalu v záverečné periodě, a také obrovská týmová energie, která sálala z hostující lavičky při každé akci v obraně či útoku.

V domácím dresu se ale včas chytil Lamb Autrey, který sice v první půli netrefil ani jeden z pokusů z pole, nakonec však nasázel 28 bodů a i díky nim nakonec Ústí urvalo dramatickou koncovku v poměru 97:94.

"Myslím, že ta koncovka odrážela momentální rozpoložení a nastavení obou týmů. Ústí hrálo doma, navíc se mu daří, vyhrává, takže mělo do koncovky asi více sebevědomí. Především Lamb Autrey, kterého se nám nedařilo ubránit ve cloně na míč, a on nám z toho dával koše, nebo shazoval míče na pivoty," ocenil výkon svého bývalého spoluhráče děčínský Ondřej Šiška.

"Mrzí mě, že dnešní zápas rozhodla až koncovka, protože do zápasu jsme vstoupili opravdu skvěle. Hráli jsme to, co jsme chtěli, v první čtvrtině se nám dařilo, dokonce si troufnu říct, že jsme odehráli nejlepší první čtvrtinu za dobu, co jsem tady. Pak se nám ale přestalo dařit, začali jsme se soustředit spíše na rozhodčí a na hru Děčína. Věděli jsme, že budou hrát tvrdě, ale nedokázali jsme se s tím vyrovnat a oni šli přes nás," přidal svůj pohled ústecký trenér Jan Šotnar. "Hrozně nás sráží útočný doskok Děčína, ve kterém jsme v prvním poločase hořeli, jako už tradičně s tímto soupeřem. Naštěstí jsme ale ve druhé půli trefili těžké střely a zlomili to v náš prospěch," hodnotil nedostatky v prvním poločase také Dalibor Fait.

"Ve druhé půli už to bylo klasické derby, skóre se přelévalo ze strany na stranu, prim hrály na obou stranách výtečné individuality, konkrétně Autrey a Šiška. Podle mého jsme vyhráli proto, že jsme měli o malinko lepší obranu, a řekl bych, že ta výhra je zasloužená," uzavřel Šotnar.

Ústí si díky této výhře udrželo náskok na sedmé příčce, naopak Děčín je již takřka s jistotou odsouzen k faktu, že předkolo play-off začne z nejhorší možné pozice.

Basketbal, KNBL, nadstavba A2:

SLUNETA Ústí nad Labem – BK ARMEX Děčín 97:94 (25:19, 41:43, 67:68)

Body domácí: Autrey 28, Hanes 18, Haymond 15, Pecka 12, Rakočevič 11, Fait a Stegbauer po 6, Karlovský 1

Body hosté: Šiška 25, Pomikálek a Bradley po 18, Kroutil 10, Žikla 9, Mach 7, Grunt 4, Kotásek 3

Trojky: 16/6 – 30/10

Trestné hody: 33/27 – 18/16

Doskoky: 36 - 33