Domácí výhrou 70:58 nad Brnem se děčínští basketbalisté rozloučili s rokem 2023. Ukončili ho sérii pěti výher v řadě a upevnili si pozici v horní polovině tabulky.

Děčínští basketbalisté se loučili s letošním rokem s úsměvem. Vlevo nová posila Ogundiran, vpravo stálice Kroutil. | Foto: Luděk Černý

Válečníci zlomili utkání po změně stran, do které šli s desetibodovým náskokem. Skvělou obranou nutili Brno ke ztrátám a tak trochu dali zapomenout na slabší ofenzivní představení. Další utkání sehraje BK ARMEX Děčín 3. ledna, když od 18 hodin nastoupí na horké půdě píseckého nováčka.

Trenéři po utkání:



Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Dnešní nízké skóre bylo dáno částečně velmi dobrými obranami, částečně tím, že byla nějaká herní pauza mezi svátky, což se projevilo na plynulosti hry. Částečně to bylo také našimi stupidními rozhodnutími v útoku a tím, že jsme nebyli schopni proměnit úplně jednoduchá zakončení. Pro nás to byl v útoku šílený zápas, ale na druhou stranu jsme měli skvělou agresivitu a nasazení v obraně. Dnes to byl náš nejlepší výkon v obraně v této sezóně. Na tom musíme stavět dál.”

Jan Pavlík, asistent trenéra Basket Brno: „Gratuluji domácím k vítězství, protože si to zasloužili a ubojovali si to. My jsme odehráli slušný zápas z toho pohledu, že jsme inkasovali jen sedmdesát bodů, z toho šest v posledních vteřinách z šestek. Na obranné polovině jsme odvedli slušnou práci, ale už několik zápasů máme problém s úspěšností střelby. Na tom musíme zapracovat, a když to zlepšíme, věřím, že budeme podobné zápasy vyhrávat.”



Hráči po utkání:

Filip Kroutil, křídlo BK ARMEX Děčín: „Myslím si, že za dnešní bodově dietní výsledek může ještě bramborový salát (smích). Teď doopravdy, dnes to byl souboj kvalitních obran. Nám navíc ve druhém poločase vyskočilo hodně míčů z obroučky, prostě to tam tak divně poskakovalo. Dnes rozhodl náš nástup do obrany ve druhém poločasu. Bránili jsme lépe, než v první půli a naše základní pětka plus dva hráči z lavičky dokázali skóre udržet na slušném rozdílu, který pak vlastně vydržel až do konce. Je skvělé, že jsme soupeři nedovolili ve druhém poločase skórovat skoro šest minut. Dostat padesát osm bodů za celý zápas, to je paráda.”

Ondřej Šiška, rozehrávač Basket Brno: „Jednalo se o fyzický basketbal. Věděli jsme, že v Děčíně je to vždy řežba, ale bohužel jsme se s tím nedokázali vyrovnat. Nechci se vymlouvat, ale předevčírem jsme odehráli velmi těžký zápas s belgickým týmem a Děčín nás dnes prostě zmlátil. To skóre tomu odpovídá. Byla to řežba, nebyl to hezký zápas, ale domácí si výhru zasloužili.”

BK ARMEX Děčín - Basket Brno 70:58 (15:13 40:31 54:41)

Body Děčína: Svoboda 22 (2x 3, 6 doskoků, 4 zisky, 10 získaných faulů), Pomikálek 13 (3x 3), Šturanovič 9 (TH 5/5), Ogundiran 9, Mach 6, Walton 6 (7 asistencí, 6 zisků), Kroutil 4, Slowiak 1.

Body Brna: Brown 16 (1x 3), Dáňa 9 (3), Lee 9 (1x 3, 8 doskoků, 4 asistence), Křivánek 8, Zdanavičius 8 (TH 8/8), Šiška 3, Svoboda 2, Rychtecký 2, Krakovič 1.

Střelba za 2 body 15/38:15/37, za 3 body 5/29:5/21, TH 25/37:13/22. Doskoky 48:48 (útočné 15:11), asistence 15:15, ztráty 9:22, fauly 25:24. Diváci: 1200.

Tabulka: 1. Opava 15/3, 2. Nymburk 14/4, 3. Ústí nad Labem 11/7, 4. BK ARMEX Děčín 11/7, 5. USK Praha 10/8, 6. Kolín 10/8, 7. Brno 9/9, 8. Písek 8/10, 9. Pardubice 7/11, 10. Ostrava 6/12, 11. Olomoucko 4/14, 12. Slavia Praha 3/15.