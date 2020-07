Děčínský Jakub Důra posílil vedení Alpe Adria Cupu

Do Alpe Adria Cupu (AAC), v posledních sezonách českými zástupci hojně obsazovaného evropského poháru basketbalistů, zavál vítr změn. Čerstvě se posílilo i jeho vedení, do něhož byl jmenován také sportovní manažer BK ARMEX Děčín Jakub Důra. Jeho klub začal z českých ligových celků do soutěže pronikat jako první, a to už v roce 2016, tedy rok po založení AAC.

JAKUB DŮRA - BK ARMEX Děčín. | Foto: Zdroj: www.bkdecin.cz

„Jsme velmi rádi, že se povedlo české týmy zapojit do této zajímavé soutěže, což vedlo k loňské rekordní účasti pěti celků z Kooperativa NBL. Mezinárodní konfrontace je vždy přínosná, ať už jiným prostředím, přivedením neokoukaných soupeřů, odlišným pojetím hry, větším počtem šancí pro mladší hráče, ale i vyplněním ligových přestávek. Soutěž je atraktivní i marketingově, kde vidíme prostor k dalšímu rozvoji mezinárodní spolupráce. Navíc předběžní zájemci z okolních zemí vypadají zatím nejatraktivněji za celou historii Alpe Adria Cupu,“ prohlásil Důra. Těší jej také, že jeho Děčínu se nakonec podařilo dohodnout s BK JIP Pardubice na zářijovém odehrání finálové série letošní přerušené sezony (hrát se mělo na dvě utkání systémem doma - venku). Finálový souboj dvou českých zástupců zhatil nástup opatření na startu koronavirové krize a oba kluby od té doby řešily, jak s pohárovým finále naložit. Z ředitelské židle soutěže po pěti letech odstoupil Gerald Martens, který nyní bude už jen čestným předsedou, a bude se věnovat především dění v Rakouské basketbalové federaci, jejímž šéfem se stal loni. Novým ředitelem AAC se stal jeho dosavadní „hlavní motor“ Johannes Wiesmann, který rovněž pracuje pro Rakouskou federaci. Vedle Jakuba Důry byl za nového člena vedení zvolen i Marek Imre, který je marketingovým manažerem slovenského klubu Patrioti Levice. Letním hitem v době ladění formy bude derby basketbalových rivalů ze severu Přečíst článek › Do nové sezony chce Alpe Adria Cup, který dosud hrály kluby ze sedmi zemí (Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko a Polsko), vtrhnout s některými zajímavými účastníky. Formát soutěže má zůstat zachovaný pro 16 celků ve 4 základních skupinách s následným play-off pro první dva týmy z každé skupiny. Účastníci do nové sezony budou vybíráni podle kvalitativních parametrů, ale také s ohledem na zkušenosti z tohoto poháru. Ten by měl mít nyní i svého titulárního partnera, hodlá se marketingově výrazněji zviditelnit v zemích svých účastníků a vůbec poprvé chystá i prize money, které budou čekat na nejlepší čtyři týmy soutěže. „Současná situace je velmi těžká pro každého z nás. Mezinárodní sport je fatálně zasažen pandemií COVID-19. O to jsem šťastnější, že i přes tyto okolnosti máme před sebou nejen pokračování, ale dokonce rozvoj Alpe Adria Cupu v blízké budoucnosti. Věřím, že tuto soutěž s unikátním duchem můžeme posunout dál už v příštím ročníku,“ uvedl nový ředitel AAC Johannes Wiesmann. Zdroj: nbl.cz

Autor: Redakce