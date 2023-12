Děčín se již několik let prezentuje nejen v mužském basketbalu na úrovni Kooperativa NBL, ale úspěchy sbírá také na poli mládeže.

Děčín bude hostit další významnou mládežnickou basketbalovou akci. | Foto: BK ARMEX Děčín

V roce 2022 se děčínští starší žáci U15 (ročník 2007) stali Mistry ČR, aby se hned v roce 2023 povedl stejný úspěch také klukům v kategorii U14 (ročník 2009), kteří taktéž vyhráli své Mistrovství ČR. Celkově byl končící rok velice úspěšným, mimo jiné se Válečníci v juniorské kategorii U19 probojovali do extraligy 2023/24. Také dívčí složka se blíží kompletnímu obsazení všech věkových kategorií a v loňském roce získala status Sportovního střediska - SpS a v právě probíhající sezóně se Válečnicím U14 poprvé v historii klubu povedlo probojovat extraligy mladších žákyň, když holky vyhrály svou skupinu s jedinou porážkou!

V posledních letech se chlapecké minižákovské týmy U13, U12 a U11 pravidelně účastní Mistrovství ČR a děčínský klub je rovněž častým pořadatelem těchto vrcholných turnajů. Pro letošní ročník se však Válečníci úspěšně přihlásili o ještě prestižnější akci - Mistrovství ČR starších žáků U15, které se tak v Děčíně odehraje na konci dubna. Rovněž děvčata se v minižákovských kategoriích stále výrazněji zapisují na basketbalovou mapu Česka účastí na závěrečných turnajích, kdy v loňském roce holky U13 vyhrály Festival v Pelhřimově.

Příchod roku 2024 však pro Děčín přináší další významný milník! Výbor České basketbalové federace přidělil na základě doporučení Komise vrcholového basketbalu chlapců Válečníkům status Vrcholové Sportovní Centrum Mládeže – VSCM. Po třech letech to pro děčínský basketbal znamená další posun a dosažení nejvyššího statusu mládežnického programu završeného mužskou NBL.

V roce 2021 totiž klub obdržel status Sportovní centrum mládeže - SCM zahrnující péči o chlapeckou dorosteneckou složku od patnácti do devatenácti let. Do roku 2021 byl Děčín "jen" SpS (Sportovní středisko), které pečuje o žákovské a minižákovské kategorie, a k jeho dosažení je nutné naplnit stanovený počet sportujících dětí a týmů. Dobrá práce v klubu tedy přinesla ocenění v podobě dalšího stupínku v systému talentované mládeže (STM). Status VSCM získává Děčín minimálně na dva kalendářní roky.

Antonín Pištěcký, který se do klubu vrátil v roce 2021 do role hlavního trenéra SCM, a během dvou let ukotvil mužský tým ve 2.lize a především pomohl juniorům k postupu do extraligy U19, a nyní jej čeká pozice hlavního trenéra VSCM, k události řekl: „Přidělení VSCM je v první řadě odměna pro všechny lidi, kteří v posledních letech žijí děčínským basketbalem. Když píši „pro všechny" tak tím myslím opravdu všechny. Kdekdo za tímto úspěchem vidí trenéry a hráče, ale tak tomu opravdu není. Od lidí ve vedení klubu, v kancelářích, přes uklízečky, správce až po rodiče všichni táhnou za jeden pomyslný provaz již řadu let. Já jsem do tohoto rozjetého vlaku naskočil před dvěma a půl lety. Tenkrát jsem prvně viděl „partu bláznů" žít svou prací. Prací, která pro ně byla a je vším. Dnes jsem jedním z nich a jsem na to pyšný! Být součástí VSCM pro nás není pouze odměnou, ale především velkým závazkem do budoucna. Věřím, že je to pro klub - nás všechny, motivace do další práce!"

Generální manažer klubu Lukáš Houser: "Získáním chlapeckého VSCM jsme dosáhli pro náš klub ohromného úspěchu. Zhruba před dvanácti, třinácti lety jsme se pustili do budování mládežnické koncepce a teď sklízíme ovoce. Nepřišlo to ale samo, je to odpracované! Tisíce hodin práce našich trenérů a lidí okolo. Tisíce tréninkových hodin našich hráčů a hráček. A taky neskutečná podpora jejich rodičů. Bez ničeho z toho by to nešlo. Nechci nikoho jmenovat, protože těch, co se na tom podíleli, je opravdu mnoho. Někdo víc, někdo míň, ale to všechno dohromady přineslo tento úspěch. A ještě jedna podstatná věc, bez níž to nejde, jsou finance. Proto se také sluší poděkovat Statutárnímu městu Děčín, Ústeckému kraji a Národní sportovní agentuře za jejich podporu. VSCM pro nás neznamená jenom úspěch, je to hlavně zodpovědnost. Dva roky ještě intenzivnější práce. Teď je však chvíle si to užít… Gratuluji Válečníci!"

Zdroj: bkdecin.cz